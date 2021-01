Hernando destaca la anticipación, la coordinación y la priorización en la gestión de la Junta del temporal

Así lo ha indicado Hernando durante el debate General sobre el dispositivo desplegado por el Gobierno Regional para hacer frente a los efectos del temporal de nieve 'Filomena' y las consecuencias de dicho temporal para Castilla-La Mancha, que ha iniciado dando las gracias a todas las personas que han participado en distintas áreas en las gestión de la borrasca, así como a los ciudadanos.

Ha continuado manifestando que la anticipación que ha llevado a cabo el Gobierno regional ha pasado por estar trabajando "mucho antes" de que cayera el primer copo de nieve, invirtiendo y aumentando los recursos en los momentos en los que no había amenazas.

"No me quiero imaginar qué clase de problemas añadidos hubiéramos tenido que afrontar si no hubiéramos incrementado el número de efectivos en las brigadas o el horror que me produce imaginarme cómo hubiera sido imposible ayudar a algunos municipios si no se hubieran revertido los recortes de hasta el 50 por ciento en Geacam", ha argumentado, para señalar que ni 'Folomena' puede blanquear lo que algunos hicieron.

Otra forma de prevención por parte del Gobierno regional ha sido el análisis de los partes meteorológicos que propiciaron una reunión el 4 de enero en la que se diseñó una hoja de ruta y "un abanico" de medidas preventivas como la posibilidad de suspender las clases el 8 de enero, la activación del Meteocam en nivel 1 el 6 de enero o conversaciones con el Gobierno central para el despliegue de la UME en la base de Los Llanos de forma preventiva.

LA COORDINACIÓN

En cuanto a la coordinación, Hernando ha señalado que ha pasado por el comité asesor derivado de la activación del Meteocam que se ha reunido dos veces al día, a lo que ha unido los comités de análisis y seguimiento provincial convocados por los delegados del Gobierno en las provincias más afectadas.

También ha dicho el consejero que el Gobierno regional estuvo en contacto permanente por vía telemática mediante los departamentos de Presidencia, Hacienda y Administraciones Públicas, Educación, Fomento y Desarrollo Sostenible.

Hernando ha manifestado que el Gobierno priorizó antes de la llegada de la borrasca la asistencia "urgente y necesaria" en el ámbito sanitario para garantizar el traslado de vacunas, servicio de diálisis o incluso la llegada de mujeres embarazadas a tiempo de dar a luz a los hospitales.

También ha dicho que se ha trabajado para evitar que los vehículos se quedaran atrapados en la nieve evitando imágenes "de otras épocas" donde miles de personas quedaban atrapadas en las carreteras toda una noche; y la asistencia a vehículos de empresas privadas de suministros para reparar averías.

Con todo, ha indicado que más de un 77 por ciento de la red de carreteras autonómicas se han visto afectadas por el temporal y que ha habido desplegados en los momentos más difíciles en las carreteras regionales 66 quitanieves, ocho camiones esparcidores de sal, 159 maquinas auxiliares y casi 300 personas trabajando al mismo tiempo.

Por último, ha celebrado que se haya llevado a cabo la declaración de zona catastrófica en Castilla-La Mancha y que la región se crezca siempre en la adversidad agradeciendo de nuevo el trabajo "infatigable" de miles de profesionales que han evitado que se produzcan graves incidentes pese a los daños que ha reconocido que ha causado 'Filomena' en la región.

CS LAMENTA QUE SE HABLE EN TÉRMINOS ABSOLUTOS

De su lado, el diputado de Ciudadanos Alejandro Ruiz ha reprochado a Hernando que haya hablado en términos absolutos, lamentando que este sea un debate "muy dado a la demagogia" porque el PP dirá que se ha hecho una gestión nefasta y el PSOE que ha sido espléndida.

Frene a ello ha dicho que Cs intentará salir del "este bucle" que no lleva a ninguna parte" proponiendo "ayudas, ayudas y ayudas, por lo que ha explicado que la resolución de su grupo pasa por la publicación del decreto-ley urgentemente que desarrolla la declaración de Castilla-La Mancha como 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil' y adoptar todas las medidas que sean necesarias para la compensación de daños a las personas y administraciones públicas afectadas.

También solicita el partido naranja realizar una labor de coordinación con el resto de Administraciones públicas afectadas y solicita al Gobierno una serie de medidas fiscales y sociales para personas, entidades y empresas afectadas.

"NI UNA PUÑETERA QUITANIEVES"

Por su parte, la diputada del PP María Roldán ha criticado que Hernando haya dicho que se han hecho muchas cosas cuando ha habido pueblos por los que "no ha pasado ni una puñetera quitanieves", afirmando que el Gobierno regional "ha llegado tarde", está sumido en "una dejación de funciones" y solo quiere salvarse así mismo.

Por ello, ha indicado que la propuesta de resolución de los 'populares' pasa por reprobar la actitud del Gobierno regional por su falta de iniciativa, coordinación y anticipación ante el temporal, la creación de un fondo especial de atención a municipios para paliar los efectos del mismo, felicitar a todos los profesiones y servidores públicos y ciudadanos particulares y pedir que la Junta incremente la dotación presupuestaria para a la conservación de carreteras.

También solicitan los 'populares' poner en marcha una oficina de coordinación y asesoramiento a municipios y particulares en la reclamación de daños con motivo de la declaración de zona catastrófica, un sistema especial de ayudas para los sectores agrícola y ganadero, un plan de reparación de caminos rurales y que se inste al Gobierno de España a realizar los pagos derivados de la declaración de zona catastrófica dentro del presente ejercicio presupuestario.

"ASÍ NO SE PUEDE IR POR EL MUNDO"

Por último, el diputado del PSOE Fernando Mora ha echado en cara al PP que ponga la ideología y el partidismo por delante. "Así no se puede ir por el mundo", le ha dicho a Roldán, para añadir que la culpa de lo ocurrido la tiene la nevada y no las administraciones.

La propuesta de resolución del PSOE pasa por valorar la labor realizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en la gestión de la borrasca 'Filomena', así como agradecer la labor desarrollada por alcaldes de todos los municipios afectados, del personal de los servicios municipales y de cuantos ciudadanos, de forma solidaria y altruista, han colaborado para dar solución a los problemas generados por la intensa nevada.

También reconoce la labor realizada por las diversas instituciones que han tratado que las comunicaciones fuesen posibles desde el primer momento o, en su defecto, hacerlas posibles en la mayor brevedad; y la sensibilidad del Gobierno de España por haber atendido las necesidades manifestadas por el Gobierno Regional y por parte de los municipios afectados para la necesaria declaración de zona afectada gravemente por la emergencia de protección civil.