Isabel Díaz Ayuso, portada de 'Vanity Fair': "No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido"

Isabel Díaz Ayuso ha ofrecido su cara más relajada en una entrevista con Vanity Fair, revista para la que además ha posado, convirtiéndose en su portada del mes de febrero.

En ella, la presidenta de la Comunidad de Madrid defiende a capa y espada que está en el lugar en el que quiere, que no se plantea el salto a la contienda nacional, y que no pretende ocupar su actual despacho más de ocho años.

Pero también tiene ánimo para abordar la faceta menos pública de su vida, esa personal que, por cierto, ahora está de plena actualidad tras confirmarse la ruptura con el que se ha sido su pareja durante los últimos cuatro años, el estilista Jairo Alonso.

De esto último, avisa: "No voy hablar del mundo sentimental. Nunca lo he hecho", aunque matiza y deja claro que se ha "definido siempre" como "una mujer muy independiente que ha salido adelante por sí misma".

"He tenido muchísimas campañas de descrédito, y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum"

Además, la madrileña, de 42 años, desvela un detalle íntimo, un deseo personal: "No tengo hijos. Me gustaría, pero por ahora no he podido".

Ayuso, en la portada de febrero de 'Vanity Fair'. VANITY FAIR

Hasta ahí, su vida privada. Sobre la pública, la política hace un repaso de su relación con la prensa. "Es verdad que he tenido muchísimas campañas de descrédito, y en muchas ocasiones no me han aceptado como político. Han minusvalorado mi currículum", lamenta.

"Creo que ha habido ascensos muchísimo más llamativos que el mío, como el del presidente del gobierno, el vicepresidente o la ministra de Igualdad"

"Siempre me intentan emparentar con alguien: que si soy hija política de Esperanza Aguirre, cuando no de Aznar, cuando no de Miguel Ángel Rodríguez", sostiene. "En realidad soy una mujer independiente y tengo mi criterio. Llevo las riendas de mi vida. Siempre", dice tajante Ayuso.

Sobre su ascenso en el mundo de la política, comenta: "Llevo 16 años en política. Existe una nueva hornada de políticos. Pero creo que ha habido ascensos muchísimo más llamativos que el mío, como el del presidente del gobierno, el vicepresidente o la ministra de Igualdad".