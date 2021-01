Isabel Díaz Ayuso habla de la ruptura con Jairo Alonso después de 4 años juntos: "No he tenido ocasión de asumirlo"

Isabel Díaz Ayuso ha sorprendido al hablar abiertamente de su ruptura con Jairo Alonso, que ha sido su pareja sentimental durante los últimos cuatro años.

Aunque no ha querido dar detalles, sí que ha comentado algo al respecto: "Estoy bien, muy centrada en la pandemia y la nieve, de modo que no he tenido ocasión de asumir el momento", se ha sincerado la presidenta de la Comunidad de Madrid en ABC.

"Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo. Lo hemos pensado muy bien", ha rematado la política sobre el tema.

La noticia saltó hace un par de días. Según las informaciones, Ayuso y Alonso pusieron fin a su relación el pasado mes de noviembre y ya no viven en la misma casa, aunque ambos conservan una buena amistad.

"Fácil no es, pero guardamos una gran amistad y desde hace bastante tiempo"

Prueba de ello, y según informa Semana, es que el círculo de Díaz Ayuso y el estilista insiste en que es normal verlos juntos.

De hecho, y al contrario que pasa con otras parejas rotas, a día de hoy, ambos se siguen en las redes sociales y no tienen malas palabras hacia el otro, lo que deja claro que entre ambos queda el cariño por haber compartido muchos momentos de su vida en estos últimos cuatro años.