La imitación de Carlos Latre a José Luis Martínez-Almeida en 'El hormiguero' se convierte en un éxito en redes

Las imitaciones de Carlos Latre en El hormiguero a miembros del Gobierno o personajes de actualidad suelen generar, a partes casi iguales, tanto alabanzas como críticas, dependiendo de la persona que seleccione.

Este miércoles fue el turno de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que 'visitó' el programa de Antena 3 para jugar con Pablo Motos, Rosario Flores (la invitada del día), Cristina Pardo, Nuria Roca y Marron a 'El teléfono escacharrado'.

Pero antes de desvelar a los personajes que debían imitar y reconocer, Latre-Martínez-Almeida apareció, con la sintonía de la película Frozen de fondo, caracterizado del alcalde y subido en una bola de nieve bromeando con la altura del madrileño, que logró arrancar los aplausos del público presente en el plató.

Latre-Martínez-Almeida, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Por fin, muchas gracias, que ilusión me hacía, ya era hora. que ya soy famoso para que me invites", le dijo a Motos. "No paro de firmar autógrafos, aunque la gente me confunde con Austin Powers", añadió entre risas.

Latre-Martínez-Almeida charló con el presentador y la cantante sobre los temas de actualidad, como la gran nevada que cayó en Madrid tras el paso de la borrasca Filomena: "¿Por qué todavía queda hielo en Madrid?", preguntó Motos, a lo que Latre-Martínez-Almeida exclamó: "¡Para los cubatas!".

La imitación de Latre no pasó desapercibida en redes sociales, donde numerosos usuarios alabaron al humorista e, incluso, se aventuraron a decir que hasta a Martínez-Almeida le habría gustado.