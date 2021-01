Un aceite de la DOP Sierra de Segura obtiene la certificación 'kosher' para su comercialización

La empresa jiennense The Green Gold Olive Oil Company ha obtenido la máxima certificación Kosher para la comercialización de su marca Oh! Premium Olive Oil, aceite amparado por la Denominación de Origen Sierra de Segura (Jaén). Se convierte así en la primera referencia que se comercializará con esta certificación. The Green Gold Olive Oil cuenta con una explotación oleícola en Beas de Segura (Jaén) y su aceituna se moltura en Hornos de Segura (Jaén).