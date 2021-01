Dimite el consejero de Sanidad de Murcia por inocularse la vacuna de la Covid saltándose el protocolo

Manuel Villegas, consejero de Sanidad de Murcia, ha presentado su dimisión este miércoles tras la polémica generada al salir a la luz que se vacunó contra el coronavirus saltándose los protocolos establecidos. Así lo ha comunicado el presidente de la Región, Fernando López-Miras, que lo ha defendido públicamente. "Su gestión ha sido ejemplar", ha dicho visiblemente afectado. Junto a él, el propio Villegas, también emocionado, ha pedido "perdón" a la ciudadanía y ha achacado su marcha al "ruido" político formado. Cabe recordar que Ciudadanos, socio de coalición del PP en la autonomía y que tiene la posibilidad de tumbar el Gobierno con el PSOE, había pedido su marcha.

"Es momento de reencontrarme con mi profesión y volver a trabajar en lo que me apasiona: la cardiología y mis pacientes", ha declarado Villegas, que ha estado a punto de emocionarse en diversas ocasiones pese a que la declaración institucional, que no ha contado con preguntas de los periodistas, ha durado apenas 15 minutos. La comparecencia, que tenía previsto arrancar a las cinco de la tarde, se ha retrasado una hora y ha provocado que Murcia no haya podido estar presente en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud en la que se decidía el adelantamiento o no del toque de queda en el país.

Así, Villegas ha asegurado que le hubiera gustado "irse" al acabar la pandemia, pero que el "ruido" político se lo ha impedido. López-Miras, por su parte, ha hecho una exacerbada defensa de su hasta ahora consejero. Para el ahora dimitido no han existido "ni los festivos ni los laborables", ha dicho el presidente, que le ha agradecido no haber abandonado su responsabilidad "ni en los momentos más duros, que los ha habido". De la misma forma, el presidente popular de Murcia ha defendido que los murcianos están "más seguros" gracias a Villegas y ha lamentado que esa gestión "pase a un segundo plano".

Cabe recordar que esta misma mañana el propio Villegas defendía su decisión de no dimitir, que ha cambiado en horas. En otra comparecencia matinal en la que sí pidió disculpas "a quien se haya podido sentir ofendido", explicó que el hecho de que tanto él como los altos cargos de su consejería se hayan inoculado la vacuna aún cuando no están inmunizados los grupos más vulnerables se debió a una interpretación del esquema del Ministerio de Sanidad. "En el tercer punto, tras el personal de primera línea, dice otro personal sanitario. En ese punto hemos establecido a todo el sistema sanitario, sin privilegios, porque igual de importante es una persona que publica concursos como el que va a inspeccionar residencias", defendió.

Sin embargo, la dura posición de Ciudadanos, que comparte gobierno en Murcia con el PP pero que suma mayoría absoluta en la asamblea de la región junto con el PSOE, formación que ganó las últimas elecciones autonómicas, ha sido determinante. Inés Arrimadas, presidenta nacional de la formación naranja, le había llamado horas antes "caradura" por "saltarse la cola de vacunación", al igual que otros alcaldes socialistas y populares de la Comunidad Valenciana que hicieron lo mismo.

Habrá más información.