¿Está embarazada Dua Lipa? La cantante responde a su extraña selección de emoticonos

Una semana después, sus fans han obtenido respuestas. Ya era menester, porque después de aquella publicación extrañísima en la que Dua Lipa dejó caer que estaba en estado de buena esperanza a través de emoticonos las teorías se habían disparado.

Estamos hablando de una publicación que hizo tanto en Instagram (donde tiene casi 60 millones de seguidores) como en Twitter (donde tiene 7 millones) el pasado 13 de enero, con la diferencia de que, mientras que en la primera red social no puso ninguna descripción, en la segunda añadió al par de imágenes que la componían varios emoticonos que daban a entender que a sus 25 años estaba embarazada.

Pero la británica, que aparecía posando con un minivestido, ha salido a la palestrapara desmentir cualquier rumor de que ella y su actual pareja, Anwar Hadid, modelo de 21 años y hermano de Bella y Gigi Hadid, estén esperando su primer hijo.

Si se produjo la confusión era porque la artista detrás de éxitos como New Rules, Don't Start Now o Hotter Than Hell utilizó los emojis de ositos de peluche, biberones, caras de bebés, angelitos y corazones blancos. Pero no, no era el anuncio que muchos quisieron ver.

"Me gusta usar emoticonos al azar. Esa vez puse... no sé, un biberón, un pequeño ángel, algunas estrellas. Cosas aleatorias. La verdad es que no lo pensé con calma", ha comentado la cantante en una entrevista por videollamada con el programa de Jimmy Kimmel.

Es decir, que la elección de símbolos fue totalmente casual y que se queden tranquilos sus fans que no hay sospecha que valga: no está embarazada. De hecho, Dua Lipa se muestra ahora receptiva a la hora de bromear sobre el asunto.

"Lo primero que pensé es si realmente parecía que estaba embarazada", ha asegurado la cantante, a la que no se le puede ver ningún rasgo de embarazo en las instantáneas. "Al final esos emojis han acabado volviéndose en mi contra", ha zanjado el tema.