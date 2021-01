Kiko Rivera vuelve a cargar con dureza contra su madre: "Me debe 3 millones, pero no quiero meterla en la cárcel"

Kiko Rivera ha vuelto a arremeter contra su madre y lo ha vuelto a hacer a golpe de exclusiva. El DJ se abre, de nuevo, en canal para la revista Lecturas y allí revela nuevos detalles del conflicto con su madre, Isabel Pantoja.

El marido de Irene Rosales ha cargado contra la tonadillera, de la que ha dicho que le debe "3 millones de euros", algo por lo que tiene "motivos para demandarla". Sin embargo, parece ser que no lo hará. "No quiero meterla en la cárcel", sostiene.

Kiko hace balance desde la primera exclusiva, cuando estalló todo. "Ha sido muy complicado. No deja de ser mi madre. ¡Ese dolor lo tengo! ¿Sabes lo que ha sido este último fin de año?", se pregunta.

"Mi prima y mi hermana me dicen que está de puta madre, que está más delgada pero que es normal"

En cuanto a cómo está su madre, poco sabe de primera mano, ya que no tienen relación. "Mi prima y mi hermana me dicen que está de puta madre, que está más delgada pero que es normal. Una amiga me dice que está fatal".

Tampoco parece que en un futuro haya comunicación, ya que, desvela: "He tenido que borrar el número de teléfono de mi madre para no llamarla".

"Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!"

El hijo de Isabel Pantoja relata, además, un pasado tormentoso. "Desde que tengo uso de razón lo he pasado en Cantora. ¡Es tan duro ser huérfano sin serlo!".

A ese respecto, dice: "A lo mejor he sido un estorbo entre mi tío y mi madre y ahora es cuando están a gusto".