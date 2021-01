Pilar Rubio 'presume' de memoria auditiva en su nuevo reto de 'El hormiguero': "Me he vuelto un poco loca"

Tras la entrevista a Natalia Verbeke este martes en El hormiguero, Pablo Motos dio paso a Pilar Rubio y a un nuevo reto de la colaboradora del programa de Antena 3, con el que semana a semana intenta sorprender a los espectadores.

En el primero de 2021, la madrileña 'presumió' de memoria auditiva: "Todo lo hacemos a través de nuestra vista y memorizamos las cosas así: Lo que vemos, lo que leemos... y el oído lo tenemos relegado a un segundo plano".

"Quería ponerme un reto de memoria auditiva", anunció la colaboradora, que no vio impresionarse a Motos, al público y a la invitada: "He estado toda la semana escuchado cantos de pájaros y me he vuelto un poco loca".

Pilar Rubio, en 'El hormiguero' ATRESMEDIA

En ese momento, varios miembros del equipo del programa de Antena 3 colocaron un panel donde había 50 carteles que escondían otros tantos nombres de cantos de aves para que Rubio los adivinara.

"Me los ponía en casa y, en ocasiones, no sabía si lo que escuchaba era el sonido de un pájaro o que estaba llorando Máximo –su bebé-. Iba a verle, volvía... y así me he pasado toda la semana", afirmó la madrileña.

Pilar Rubio, en 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

Al final, Rubio logró acertar, sin fallo, los cinco cantos con los que le retaron Motos y algunas personas del público, superando un nuevo reto en El hormiguero.

"Podemos estar aquí hasta Semana Santa que Pilar se los va a saber todos. No sé para qué te servirá esto en la vida, pero gracias", exclamó el presentador para despedirla.