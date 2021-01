Natalia Verbeke cuenta en 'El hormiguero' una de sus obsesiones: "Tengo más de 100 perfumes en casa"

Natalia Verbeke fue la invitada de este martes en El hormiguero y acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nueva serie, El nudo, que se estrena el próximo jueves en Antena 3 y de la que es una de las protagonistas: "Es un thriller altamente adictivo", afirmó.

Pero el presentador quiso destacar una de las manías que tiene la actriz: "Me han dicho que tienes una obsesión con los perfumes nivel premium: ¿Es verdad que cuando creas un personaje lo primero que piensas es en cómo huele?".

La invitada contestó que era "verdad" y explicó que "cuando empiezo a crear un personaje me obsesiono con que tenga el olor que debería tener y hasta que no lo encuentro no puedo sentirlo del todo".

"Las perfumerías están hartas de mí porque voy, busco, huelo para encontrar de lo que carece el personaje, no lo obvio de él. Cuando ya lo tengo, me ducho y me pongo el perfume para actuar", comentó Verbeke.

"Cuando creo un personaje me obsesiono con el olor que tendría. Hasta que no lo encuentro, no puedo sentir el personaje"

Y destacó que ese perfume "me acompaña el tiempo que estoy rodando con ese personaje. Cuando termino, me quito todo y esa fragancia se queda para él, ya no lo vuelvo a usar". Dato que sorprendió a Motos.

"¿Cuántos perfumes hay en tu casa?", quiso saber el valenciano, a lo que la actriz le contestó que "no lo sé, más de 100 hay y la obsesión me llega hasta que algunos los tengo repetidos cuatro veces porque muchos son para mí".

Ambos siguieron comentando el tema porque "tengo tantos porque me pongo uno diferente dependiendo de mi estado de ánimo, y si me equivoco de olor el día es horrible".

"Tengo que volver a ducharme, quitarme toda la ropa y meterla en la lavadora, lavarme el pelo porque coge olor... y luego ponerme el adecuado para poder seguir viviendo", concluyó entre risas Verbeke.