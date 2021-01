El 98% de colegios de la Comunidad de Madrid reabre este miércoles tras el parón de la presencialidad por la nevada

Más de una semana después del paso de la borrasca Filomena, el grueso de los estudiantes madrileños de enseñanzas no universitarias vuelve este miércoles a las aulas. El 98,4% de los colegios e institutos de la región reabren tras varias jornadas intensas de limpieza y evaluación de los desperfectos causados por la nieve y el hielo. En gran parte de los casos, los problemas han podido ser solucionados en los últimos días, pero en otros no se han podido atajar. Así, la Comunidad de Madrid decidió este martes que 43 centros educativos de hasta 24 localidades siguieran cerrados unos días más por no darse las condiciones de seguridad necesarias.

La capital concentra más de la mitad (24) de los centros que permanecerán cerrados. El resto se sitúa en Alcalá de Henares, Arganda del Rey, Chinchón, Coslada, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Mejorada del Campo, Pozuelo del Rey, San Martín de la vega, Santorcaz, Torrejón de Ardoz, Valdaracete, Valdilecha, Velilla de San Antonio, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo, Alcorcón, Parla, Aranjuez, Ciempozuelos, Fuenlabrada, Tres Cantos y Pinto.

Desde la Consejería de Educación destacaron que "aquellas localidades que han sufrido más los efectos de las nevadas y el frío" son las que tienen mayor número de centros afectados. "Tan solo el 1,6% de los 2.550 centros educativos de la región" no podrán abrir sus puertas este miércoles, agregaron, mientras confiaron en que los problemas estén resueltos "en los próximos días". Además de los 43 colegios e institutos que permanecerán totalmente cerrados, 21 tendrán que clausurar parcialmente algunas instalaciones por daños derivados del temporal.

Los alumnos que no puedan volver este miércoles a sus clases presenciales seguirán recibiendo las lecciones por internet, a través de EducaMadrid, como se ha venido haciendo desde que las adversidades meteorológicas obligaron a parar la actividad presencial. Además, la consecuencia inmediata del cierre obligado por la nevada será una ampliación del curso de tres días, al menos, en Educación Infantil, Primaria y Especial. Esto necesariamente retrasará el final de curso establecido.

En un primer momento este miércoles solo estaba previsto que volvieran los centros que imparten Primaria y los primeros ciclos de la ESO, pero lo cierto es que la mayoría de los que imparten 3º y 4º de ESO, Bachillerato, FP y Régimen Especial también reabren tras la autorización de Educación.

Según explicaron desde este departamento, los principales problemas notificados tras el paso de la borrasca han sido averías en los sistemas de agua o calefacción, problemas de accesibilidad, incidencias en cubiertas y riesgo de desprendimiento de nieve de los tejados. Con la colaboración de arquitectos y aparejadores, la consejería llegó a identificar más de 300 incidencias.

Pero el retraso de la vuelta de la actividad lectiva normal tras la Navidad se ha debido, sobre todo, a la gran cantidad de nieve y hielo acumulada en torno a los centros, que impedía el acceso en condiciones de seguridad. Para tratar de solucionar esta situación, la Comunidad decidió licitar de urgencia un contrato para reforzar la limpieza a finales de la semana pasada. Los trabajos se adjudicaron a la empresa pública Tragsa, que con 15 cuadrillas actuó en un centenar de centros de una veintena de localidades.