Las direcciones de Podem y EU instan al grupo parlamentario a nombrar a Lima como síndica

En la reunión de la dirección de la coalición han participado Lima por parte de Podem y Rosa Pérez Garijo, también consellera de Transparencia, por EUPV. Podem ha trasladado la elección de Lima, aprobada el sábado por su consejo ciudadano valenciano con 27 votos a favor y dos abstenciones, y la dirección ha decidido dictar al grupo parlamentario de UP el nombramiento de la nueva síndica.

Mientras tanto, unos 13 consejeros afines a la exportavoz preparan un recurso contra la elección de Lima al considerar que la votación no contó con todas las garantías que establecen los estatutos de Podemos, como la necesidad de escuchar la posición del grupo parlamentario antes de tomar una decisión.

Según fuentes del entorno de Davó, su cese no estaba claro en el orden del día de la asamblea del sábado y no tuvieron conocimiento hasta el mismo día de forma oficial. Por ello, aunque no cuestionan la potestad del consejo ciudadano, quieren que la votación quede suspendida y se vuelva a celebrar "con garantías", algo que deberá determinar la comisión nacional.

Entre los 13 consejeros que apoyan este recurso están la mayoría de los que la apoyaron en el proceso interno en el que se enfrentó hace unos meses a Lima por el liderazgo de Podem, así como algunos de sus compañeros de bancada en Les Corts como Ferran Martínez, Beatriu Gascó o Irene Gómez.

Por su parte, desde la dirección de Podem aseguran a Europa Press que no tienen conocimiento de este recurso y rechazan valorar "algo que no existe".

Además del nombramiento, la coalición ha mostrado su apoyo a las medidas de la Generalitat para combatir la pandemia y ha abogado por nuevas restricciones si la evolución de los contagios no mejora, como el cierre de todas las actividades no esenciales "si los datos y los expertos así lo aconsejan".

La dirección de la coalición también ha acordado instar al Consell y a Les Corts a ampliar el "escudo social" para trabajadores, autónomos y pymes para paliar los efectos socioeconómicos y salir de la crisis "en el menor tiempo posible", además de reconocer el esfuerzo de los sanitarios y el resto de trabajadores esenciales.