Dafne Fernández se sincera sobre el futuro de su familia: "Hemos decidido que no vamos a tener más hijos"

El pasado 9 de diciembre llegaba al mundo uno de los primeros coronababies que estas últimas semanas han tenido varias de nuestras celebrities. Se trata de Álex, la segunda hija de la pareja formada por Dafne Fernández y Mario Chavarría.

La actriz de 35 años y su marido ya se convirtieron en orgullosos padres de Jon hace dos años y ahora, con la parejita ya en casa, están pasando unos días que recordarán como algunos de los más felices de su vida, entusiasmados con la familia que han formado.

Y sin embargo, tanto la intérprete de Perfectos desconocidos o Tierra de lobos como el fotógrafo han tomado una decisión tan drástica como meditada y consensuada entre ambos: hasta aquí. Se plantan. Ya no habrá más reyes de la casa.

La propia Dafne ha explicado a través de su Instagram cómo ella y Chavarría se conforman con sus dos pequeños, que les hacen muy felices, y no piensan tener más hijos. "Buenos días. No penséis que me acabo de levantar. He desayunado, he recogido, pero me he vuelto un poco a la cama. Mario se ha quedado con Álex y con Jon porque esta noche Álex me ha despertado cada hora y media", ha comenzado explicando.

"Creo que está empezando la crisis de las cinco o seis semanas. Ahora está llorando y estoy... ¡Estoy muerta! Pero en fin, es que quería comentaros una cosa que me está ocurriendo hace unos días y es que estoy un poco melancólica", ha continuado la actriz, que acto seguido se ha puesto algo más seria.

"A ver, os cuento: Mario y yo hemos decidido que no vamos a tener más hijos. No porque no queramos, sino porque no vamos a tener más hijos. O sea, tengo la sensación de que, por ejemplo, esta noche lo he pasado fatal, pero en el fondo no me importaba porque sé que esto va a pasar y nunca va a volver", ha argumentado.

Antes de terminar, eso sí, Dafne se ha mostrado bastante vulnerable y emocional con el tema pus la maternidad ha significado mucho para ella. "¿Sabéis lo que os digo? Es mi último bebé. Estoy un poco sensible con esto", ha concluido, lo cual no ha quitado para que sus fans le muestren todo su cariño y comprensión.