Dafne Fernández enseña sin filtros su cuerpo una semana después de dar a luz: "No me siento bella, pero sí orgullosa"

Hace apenas una semana, Dafne Fernández y Mario Chavarría se convirtieron en padres por segunda vez en este convulso año. La recién llegada se unirá de esta manera al pequeño Jon, de dos años, que llegó al mundo en 2018.

Fernández ha ido compartiendo durante estos meses cómo ha ido evolucionando el embarazo así como el crecimiento del pequeño Jon.

Y, al parecer, también quiere seguir haciéndolo ahora que todo ha pasado. Cuanto menos, cómo ha sido la experiencia personal enseñando cómo ha quedado su cuerpo a los pocos días del parto.

Junto a la foto, de cuerpo entero y sin filtros, la actriz ha desnudado también su alma con un bonito y sincero texto que ha sido muy aplaudido por sus seguidores en las redes sociales.

"Pues este es mi cuerpo después de una semana de dar a luz a mi segunda hija. No os voy a mentir, no me siento bella, pero me siento orgullosa de mi cuerpo. Y no me voy a avergonzar de él", ha dicho la intérprete.

¿El motivo? Uno precioso. "Ha gestado y traído al mundo a mis dos hijos y hoy por hoy, aún agotado y herido, está alimentando de manera exclusiva a mi bebé, que crece sana y fuerte. Así que no me sentiré bella, pero me siento tremendamente poderosa y eso, en sí, es tremendamente bello", concluye, con el hashtag #cuerposreales.