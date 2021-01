Jennifer Lopez la da un 'zasca' a una usuaria que en Instagram la acusó de tener "toneladas" de Botox

La cantante y actriz Jennifer López subió a su Instagram un vídeo en el que mostraba en su rostro los efectos de una mascarilla de belleza facial que ha comercializado bajo su propia marca JLo Beauty. Inmediatamente recibía miles de comentarios.

Entre ellos había una usuaria que no resultó demasiado amable. "Puedo decir que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o intentas expresarte", decía la usuaria.

"Definitivamente tienes Botox. Toneladas de Botox", escribió el usuario en la sección de comentarios. "Y está bien. Sólo lo digo", escribía.

A Jennifer López no le pasó desapercibido el comentario, así que contestó de forma mucho más educada. "LOL [lost of laughs, muchas risas] esa es solo mi cara" escribió López. "Por 500 millonésima vez... ¡Nunca me he puesto Botox ni inyecciones, ni cirugía!", decía la cantante.

¡Consíguete un poco de JLO Beauty y siéntete hermosa en tu propia piel! Y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positiva, amable y edificante con los demás", le recomendaba Jennifer López a la usuaria.

"¡¡No perder tu tiempo tratando de derribar a otros te mantendrá joven y hermosa también!!!", le hacía ver la cantante, que acababa mandando amor a la mujer que la había increpado.