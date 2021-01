Denis Itxaso dice que las vacunas "no están para ser almacenadas" sino para inyectarse "al mayor ritmo posible"

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, ha afirmado que las dosis de la vacuna contra la covid-19 "no están para ser almacenadas", sino para inyectarse "al mayor ritmo posible". Por ello, ha sostenido que "no es correcto ni está indicado que se trate de conformar reservas estratégicas de vacunas 'por si en el futuro no hay'".