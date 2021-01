Risto se emociona al recordar a su abuela, que padeció Alzheimer, en 'Got Talent': "Sus recuerdos vivirán en ti"

Got Talent estrenó su sexta temporada este viernes en Telecinco. Se trató de una entrega marcada por la ausencia de Paz Padilla, quien habitualmente forma parte del jurado. Además, hubo varios momentos emotivos, y uno de ellos fue cuando Risto Mejide se emocionó al valorar una actuación.

Esta estuvo protagonizada por Gisela Quirós, una joven que, al cantar, intenta ayudar a recordar a su abuela, que padece demencia. Además, contó que, durante el confinamiento, cantaba a sus vecinos desde su balcón, para animarles.

La actuación de Gisela, que canta para que su abuela recupere la memoria, nos ha enamorado ❤️ #GotTalentVuelvehttps://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/4OhBj6pkNQ — Got Talent España (@GotTalentES) January 15, 2021

Sobre su abuela, Quirós explicó que, gracias a las canciones que pide que le cante, ella consigue recordar algunas cosas. Para la audición eligió La llorona de Chavela Vargas. Haciendo honor al tema, la joven rompió a llorar nada más acabar por la emoción. Y es que, además de tratarse de una canción con una alta carga de sentimiento, le vinieron a la cabeza muchos momentos con su abuela.

"Cuando quieres a alguien, te transformas en su memoria"

En esa línea, Risto Mejide, miembro del jurado, contó que había empatizado con Quirós, pues su abuela falleció con Alzheimer: “Cuando quieres a alguien de verdad, te transformas en su bastón, en su apoyo, en su refugio y también en su memoria. Sus recuerdos se pueden borrar, pero vivirán en ti. Tu actuación ha sido de las cosas más bellas que hemos visto en este plató”.

Y los otros dos miembros del jurado, Edurne y Dani Martín, compartieron el ensimismamiento, pues la artista, de Hospitalet de Llobregat, se llevó nada más y nada menos que tres síes, pasando a la siguiente fase del formato: "Me emociono también porque para estas cosas soy súper sensible, no tiene que ser muy agradable que una persona con la que compartes tantas cosas pierda esos recuerdos", concluyó Edurne.