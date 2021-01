La ausencia de Paz Padilla en el estreno de 'Got Talent', explicada por Santi Millán

Este viernes, y en un duelo con El Desafío, Telecinco estrenó la nueva -y sexta-temporada de Got Talent. Se trata de una edición marcada, como todo lo acontecido desde hace casi un año, por la COVID-19. Los formatos tuvieron que adaptarse a las circunstancias limitando, o incluso eliminando, el público presencial, realizando castings virtuales... y los presentadores y colaboradores empezaron a hacerse test de manera periódica.

En ese contexto se grabó una edición de Got Talent que, además, contó con otra particularidad: la marcada ausencia de Paz Padilla, que no pasó inadvertida para nadie. En el jurado del talent, solo estaban Dani Martinez, Edurne y Risto Mejide. El presentador, Santi Millán, no tardó en mencionar a su compañera.

Frente a un público muy limitado por las restricciones de Sanidad, Millán tuvo unas palabras para la presentadora. "Desde aquí, Paz, un abrazo enorme y un beso de parte de todo el equipo. Por motivos personales no se ha podido reunir con nosotros en esta primera fase de audiciones, pero se incorporará en las semifinales y en la final", dijo antes de que tanto el jurado como el público rompieran en una cariñosa ovación.

.@pazpadilla, te queremos y estamos deseando verte en la fase final de #GotTalentVuelve ❤️ https://t.co/fenrUL3cxHpic.twitter.com/0q0hZ8N6Vi — Got Talent España (@GotTalentES) January 15, 2021

Y es que, en ese momento, la presentadora acompañaba a su marido, Antonio Juan Vidal, que pasaba sus últimos días antes de fallecer, con tan solo 53 años, a consecuencia de un tumor cerebral. Tal y como contaría dos meses después en su comentada entrevista en Sábado Deluxe, solo había podido convivir un año con su pareja, pues hasta entonces él no había conseguido trabajo en Madrid.

Además, compartió que su cometido era "ayudarle a morir y darle amor del más puro en esos últimos meses". En ese período de tiempo, la también presentadora aseguró que aprendió a "vivir aquí y ahora", que para ella no era "viajar", sino "sentarse, cogerle la mano a Antonio y ver cómo pasan las horas".

Por ello, durante el confinamiento fue "muy feliz" y, si no hubiera sido por la situación de su marido, habría "ido a colaborar a Ifema", donde se ubicó un hospital improvisado para pacientes de la COVID-19.