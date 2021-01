El cabreo de Antonio Resines tras la nevada de Madrid: "La obligación de los ciudadanos no es limpiar las calles"

El actor Antonio Resines ha mostrado su indignación una semana después de la nevada histórica caída en Madrid por el paso de la borrasca Filomena. En una entrevista en Más Vale Tarde, Resines se ha referido a las dificultades que todavía hay en la Comunidad de Madrid para transitar por las calles de sus ciudades, todavía cubiertas de nieve y hielo.

"Lo de Madrid es un caos con lo de la nevada", ha comenzado diciendo Resines, que ha reconocido que en su calle "han limpiado un carril".

En este sentido, el actor se ha preguntado "¿Por qué no se hace algo? ¿Por qué no limpian Madrid?", y ha propuesto al Ayuntamiento de la capital contratar a 30.000 personas, "a 100 euros la jornada", para que avancen en las tareas de limpieza. "¿Por qué no se gastan el dinero y cogen a treinta y tantos mil tíos y se ponen a limpiar Madrid con palas?", ha cuestionado.

Resines ha reconocido que la borrasca "ha sido una cosa excepcional, pero estaba avisado", ha matizado, para a continuación incidir en que "sí se pueden hacer cosas".

El actor ha criticado además peticiones realizadas desde la Comunidad de Madrid, que solicitaba a los ciudadanos que colaborasen voluntariamente para retirar la nieve de las vías. "La obligación de los ciudadanos no es limpiar las calles", se ha referido.

Y ha insistido en este mensaje: "A ver si ha quedado claro, la obligación de los ciudadanos no es limpiar las calles, eso lo tiene que hacer otra gente", ha reiterado.

"He leído que ha habido un contrato de urgencia para este tipo de cosas. Si no hay gente, pues que la contraten", ha zanjado.