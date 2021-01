Por qué deberías cambiar las alfombrillas de tu coche y apostar por el modelo más vendido de Amazon

Cuando hablamos de coches, generalmente pensamos que su mantenimiento se enmarca en todo lo que tiene que ver con lo mecánico. Sin embargo, y más allá de lavarlo cada cierto tiempo, existen otra serie de elementos que debemos considerar si queremos cuidarlo con responsabilidad. Para evitar líos y confusiones, siempre viene bien tener registros de todas las revisiones e inspecciones al vehículo y apuntarlas en el móvil o una agenda.

Si nos centramos en el interior, además de los asientos y el tapiz (que deben ser lavados y aspirados), las alfombrillas cumplen una función fundamental. Y es que, aunque no lo creas, este artículo posee características protectoras, higiénicas y estéticas. Pero no son eternas, porque tan pronto notes un desgaste debes cambiarlas y reemplazarlas por unas nuevas. Algunos expertos señalan que es ideal cambiarlas una vez al año (especialmente en tiempos de pandemia). No obstante, hay otros que dicen que depende del uso que tenga el coche, pueden reemplazarse cada dos o tres años.

Para ayudarte en esta tarea, en 20decompras fuimos en búsqueda del modelo más vendido de Amazon. Se trata de las alfombrillas de gomas de AmazonBasics ultraresistentes. El paquete cuenta con cuatro unidades (dos delanteras, una trasera y un protector de maletero) hecho para todas las estaciones y para cualquier coche, todocamino o camión. Entre sus más de 6.000 valoraciones, otros compradores destacan la excelente relación precio-calidad de este producto. Cuentan con cuatro estrellas doradas y pueden ser tuyas desde 28,96 euros.

Hechas de goma prémium, las alfombrillas de AmazonBasics. Amazon

Tres motivos para elegir este modelo

Crean una barrera protectora entre el suelo del vehículo y los zapatos y botas sucios.

La alfombrilla hecha para todo tipo de climas ayuda a mantener el agua, el barro, la sal del camino y la arena alejados del suelo de un vehículo​.

Sus ranuras ergonómicas antideslizantes en la parte superior permiten un agarre más cómodo a la hora de entrar y salir del vehículo.​

