Nueva polémica por vacunarse cuando no toca: dos alcaldes del PSOE se vacunan sin ser población de riesgo

La alcaldesa de la localidad cordobesa de Torrecampo, Francisca Alamillo (PSOE), se ha vacunado contra el coronavirus sin pertenecer a un grupo de riesgo, según ha confirmado ella misma en redes sociales tras la denuncia hecha pública por el PP en dicho municipio.

En su perfil de Facebook, la regidora socialista ha explicado que el 19 de diciembre la residencia de mayores Torrecampo, de la que ella es presidenta, remitió un documento a la directora de Enfermería del Área Sanitaria correspondiente indicándole las personas (residentes y trabajadores) que deseaban vacunarse.

Señala la regidora que se comunicó la relación que le vincula a la residencia y su deseo expreso de no ser vacunada hasta que le correspondiera por el grupo de población al que pertenece.

"Cuando comienzan a realizarse los test de antígenos y teniendo en cuenta que visito la residencia semanalmente como componente del organigrama de la misma al ser presidenta de la misma y no como cargo político, la enfermera gestora de casos da su autorización a que me realicen dicho test", asegura Alamillo.

Según explica, el 12 de enero llegan a la residencia las vacunas y las enfermeras inician la vacunación sobre el documento que poseen en ese momento, si bien a la cita no acude una trabajadora y otra que en principio se la iba a poner porque no está prestando servicios por finalización de contrato.

"Al final sobran dos vacunas y las enfermeras pidieron a la dirección del centro que llamara a dos personas rápidamente, y el director dijo que en 30 segundos se presentarían dos personas", argumenta la regidora.

Ante esta situación y teniendo en cuenta que habían indicado que "las personas de baja no se vacunan", la dirección del centro "llama a la auxiliar que inicialmente estaba en el listado pero ahora no está prestando servicio en el centro" y "me llama a mí, como presidenta, puesto que acudo al centro todas las semanas".

Por lo tanto, la dosis que le ponen "no le ha sido hurtada a ningún trabajador del centro y, por supuesto, a ningún residente", según concluye la alcaldesa.

No es un caso aislado

El alcalde de Rafelbunfol (Valencia), el socialista Fran López, ha indicado a EFE que se vacunó el primer día contra el coronavirus porque se lo ofrecieron y no lo pensó, y ha pedido disculpas si alguna persona se siente "ofendida y molesta" por esta situación.

"Humildemente, a día de hoy, visto con perspectiva y el revuelo que se está liando, igual no fue la mejor decisión", ha admitido el alcalde, quien ha reivindicado que "en ningún momento" pidió vacunarse ni estaba en los listados, y que cuando se lo ofrecieron pensó que era "un gesto, una acción para ayudar a dar sensación de confianza y tranquilidad".

López ha recordado que la residencia de ancianos de Rafelbunyol fue la primera en la que se inició la campaña de vacunación contra la covid-19 en la Comunitat Valenciana, el pasado 27 de diciembre, y ha señalado que él estuvo allí toda la mañana viendo cómo se desarrollaba el proceso porque es el presidente, "el máximo responsable" del centro, ya que es de gestión pública municipal.

Ha relatado que, una vez se había vacunado a los residentes y a todo el personal sanitario, le dijeron: "Oye, vacúnate", y finalmente aceptó, pensando que esa acción podía ayudar a dar una sensación de seguridad en el primer día de la campaña, cuando había "gente reacia a ponérsela y que cuestionaba la eficacia".

El alcalde de Rafelbunyol ha insistido en que "ninguna persona de riesgo se quedó sin vacuna ese día, ni por supuesto se va a quedar sin vacuna", y ha considerado que "esto tiene que quedarse en un hecho anecdótico".

Preguntado sobre quién le propuso vacunarse, ha indicado que "la gente que estaba allí suministrando la vacuna", y ha hecho hincapié en que se hizo "en un contexto en que ya estaban todos vacunados". "Yo no sé si sobraban dosis o no sobraban, yo estoy allí como máximo responsable de la residencia, y te ofrecen y aceptas", ha argumentado.

En opinión del alcalde de Rafelbunyol, al final "lo verdaderamente importante" es que en la Comunitat Valenciana ya hay más de 80.000 personas vacunadas y que al final todos los valencianos van a acabar vacunados.

Investigación abierta

La Conselleria de Sanidad ha abierto una investigación al departamento de salud de Dénia (La Marina Alta) y al de Torrevieja (La Vega Baja), en la provincia de Alicante, para esclarecer los motivos por los que, supuestamente, se ha procedido a vacunar a personas que no estaban encuadradas en los grupos de residencias o sanitarios que corresponde vacunar en este momento.

Esta investigación se produce después de haberse conocido que los alcaldes socialistas de los pequeños pueblos del norte de Alicante El Verger, Ximo Coll, y Els Poblets, Carolina Vives -ambos están casados-, se han vacunado contra la covid-19 pese a no formar parte de los grupos de riesgo debido a que sobraban varias dosis que habían sido enviadas al centro de salud local.