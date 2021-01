Municipios y diputaciones piden "diálogo" para el fondo de ayudas a la hostelería y lamentan que no se contase con ellos

Este 'fondo de cooperación covid-19' se destinaría al pago de ayudas por los perjuicios causados por la pandemia a este tipo de establecimientos. La propuesta dada a conocer este miércoles incluye también el peso concreto de los tres administraciones en su financiación, con un 50% a cargo del Gobierno gallego, un 30% de la mano de las diputaciones y un 20% por parte de los municipios.

"No nos convocaron a la reunión y no teníamos ninguna noticia al respecto", trasladan a Europa Press desde la Federación Galega de Municipios e Provincias, que recuerdan que los ayuntamientos ya llevan prestando ayudas "en la medida de sus posibilidades desde el confinamiento".

La Fegamp lamenta que este tipo de iniciativas se conozcan "por anuncios" del Gobierno gallego o "por los medios", en lugar de en encuentros que permitan "trabajar mano a mano". "Estudiaremos la propuesta que nos trasladen, pero habría sido más efectivo haber estado en la reunión como parte supuestamente involucrada", añaden.

El discurso es similar en las principales ciudades gallegas, que defienden el trabajo y el esfuerzo realizado hasta ahora por la administración local y las constantes llamadas a la coordinación de las líneas y las convocatorias de ayudas.

"Si la Xunta quiere hacer algo con los ayuntamientos debería hablar con nosotros. Yo no tengo información ni ninguna petición de reunión" ha trasladado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien ha recordado que a diferencia del Gobierno local "no dio ni un euro en 2020".

En este sentido, ha instado a la Xunta a dar "las cantidades que ya recibió de la UE para esto". "Pero si quiere una reunión, que me lo diga, y yo recibo al presidente de la Xunta", ha zanjado.

RECURSOS, PERO SIN DILACIONES

El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ha avanzado que estudiarán la fórmula "cuando se proponga". "No me opongo a estudiar otras hipótesis siempre que redunde en más recursos a los afectados y mayor rapidez. Si no es así, lo que hay que hacer es coordinar contenidos y programas y hacerlos complementarios unos de otros".

Bugallo ha apelado a la "cooperación" y la "coordinación" tanto en el tipo como en los criterios de las ayudas que se conceden al sector, y evitar "más dilaciones en tiempos" o "en el proceso" para hacerlas llegar a la sociedad.

"La coordinación debe existir. El fondo único no veo fácil hacerlo operativo", ha insistido, para recordar que las subvenciones del gobierno local "están funcionando" y ya trabajan con la hipótesis de sacar una nueva convocatoria en el horizonte de abril o mayo.

El Gobierno local de A Coruña también incide en esa idea, y ha recordado su defensa de "una mesa de coordinación entre administraciones" para este tipo de subvenciones ante la pandemia, mientras que Ferrol ha advertido que el municipio "está al límite del esfuerzo que puede hacer".

"Todas las iniciativas de apoyo son bienvenidas, y desde el primer momento el Ayuntamiento siempre defendió que todas las administraciones tenían que aportar en la medida de sus posibilidades", explican fuentes del gobierno local ferrolano, que lamentan que esto llegue "ahora".

SIN CONSULTA PREVIA

También se han pronunciado las diputaciones provinciales de A Coruña y Lugo, que han censurado el anuncio de una propuesta con porcentajes prefijados de financiación y sin contar con las administraciones a las que se quiere implicar en el fondo.

La entidad presidida por Valentín González Formoso ha advertido de que la Xunta llega "tarde" y en un momento en el que las administraciones locales llevan actividades planes de ayudas que representan "varios millones de euros para los sectores más afectados".

La institución provincial ha criticado especialmente que se ignorasen los llamamientos a la coordinación realizados por Formoso desde el inicio de la pandemia y que ahora se anuncie un "fondo de cooperación" en el que se estipulan "porcentajes concretos" de participación "sin reunirse ni consultarlo previamente" con las entidades implicadas.

"Buena parte del retraso en el cobro de las ayudas viene dado precisamente porque la Xunta no asumió sus competencias y no lideró la necesaria coordinación de todas las administraciones gallegas, lo que ocasionó que cada administración local pusiera en marcha líneas diferentes", han zanjado.

IMPROVISACIÓN

La Diputación de Lugo, por su parte, criticó que el Gobierno gallego recurra a la "improvisación" cuando "se siente acorralado" y no realizase esta propuesta durante el proceso de elaboración de los presupuestos de las entidades provinciales.

Del mismo modo, censura que se utilice al sector "para tapar su propia falta de gestión" y de "ayudas contundentes", cuando todas las administraciones han impulsado sus propias convocatorias.