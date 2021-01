El Ayuntamiento de Logroño pondrá en marcha un proyecto piloto para cobro de ayudas sociales mediante tarjeta

El pleno del Consistorio, en su sesión ordinaria correspondiente al mes de enero, ha aprobado por unanimidad una moción inicialmente presentada por el Grupo de Ciudadanos, que ha contado con una enmienda planteada por los partidos del equipo de Gobierno municipal (PSOE, UP y PR+).

En este sentido, el concejal de Servicios Sociales, Iván Reinares, ha mostrado su acuerdo con la moción "porque viene a sumar y mejorar servicios", aunque ha apuntado que "hay muchas cosas que matizar antes de su puesta en marcha", por lo que ha defendido implantar el proyecto "como experiencia piloto, y ver cómo, cuándo, dónde, para qué o su posible extensión para toda la ciudad".

La concejal de Ciudadanos Marisa Bermejo ha valorado que "la experiencia piloto permitirá ir viendo los resultados, para ver si se cumplen las expectativas" y ha reseñado que "es un proyecto abierto, con el que se pretende agilizar, garantizar y dignificar a las familias que reciben estas ayudas".

Por parte del regionalista Rubén Antoñanzas, se ha considerado "destacado que, con esta tarjeta, se dignifica a las familias que se ven abocadas a ello" y ha señalado que "en otros ayuntamientos ya se están utilizando, con resultados satisfactorios", por lo que ha reclamado que "se pongan en marcha lo antes posible".

La concejala de Unidas Podemos Amaya Castro ha mostrado su acuerdo en que la tarjeta supondrá una agilización del procedimiento "y lo que lo haga más rápido, será mejor", además de que "con el pilotaje, se podrá ver cómo mejorar el servicio" y ha incidido en que "se valora el trabajo de los servicios sociales comunitarios", algo que "en otros ayuntamientos no se hace".

Por parte del PP, su edil Celia Sanz ha apuntado que "las realidades sociales hacen necesario adaptar las medidas", al tiempo que ha valorado "la no estigmatización de los beneficiarios; que les llega directamente; la dinamización del comercio local que puede conllevar; y que la ayuda se va a destinar a lo que de verdad debe destinarse", si bien ha pedido "flexibilizar" algunas condiciones, introduciendo el pago de mascarillas entre los bienes de primera necesidad.

MÁS MOCIONES.

Por otro lado, se ha rechazado en la sesión plenaria una moción de Ciudadanos para la creación de un servicio específico de atención e información a personas mayores. Algo que el portavoz 'naranja' Ignacio Tricio ha considerado "necesario para las personas mayores que se van quedando atrás en la tecnología, lo que les crea problemas en el quehacer diario".

En el turno en contra, Antoñanzas ha recordado medidas en este sentido en Logroño Deporte, por lo que ha considerado que "se piden cosas que ya se están haciendo". Desde UP, José Manuel Zúñiga ha argumentado su rechazo "no por no estar de acuerdo con el fondo" sino con algunas expresiones de la propuesta, mientras ha señalado que, a partir de abril, "habrá una nueva oficina de atención al ciudadano con atención más cercana sobre todo a personas con más dificultades, incluidos los mayores".

El concejal de Participación Ciudadana, Kilian Cruz-Dunne, ha coincidido con el edil de UP tanto en rechazar la forma de la moción "porque no hay gente deambulando por el ruedo del Ayuntamiento" coo en en la reconversión del punto de registro en un punto de atención ciudadana este semestre. Y la concejala de Economía y Hacienda, Esmeralda Campos, ha ahondado en esta idea subrayando que "nadie que venga a este Ayuntamiento, ahora con cita previa, está desatendido".

Por último, ha intervenido en el debate la 'popular' Celia Sanz, quien ha defendido que "las iniciativas no tienen porqué ser ideas nuevas, pueden ser algo para reforzar, merece la pena valorar una propuesta que puede servir para mejorar lo que hay", al tiempo que ha abogado por "reforzar la atención de la persona en la puerta del Ayuntamiento, un servicio que las personas mayores no conocen y hay que ampliarlo para una atención personalizada".

Igualmente, se ha rechazado otra moción, planteada desde el Grupo Municipal del PP para "la implantación de un programa piloto de intervención individualizada con familias vulnerables con el objetivo de alcanzar su inclusión social", con las críticas del Gobierno local por reclamarse medidas que ya se están implementando.

Por último, se ha rechazado, con los votos en contra de los Grupos de Gobierno y a favor de PP y Cs, una moción 'popular' para la puesta en marcha de ayudas económicas y espacios de trabajo y formación para apoyar proyectos de emprendimiento en Logroño.

Una moción planteada, como ha argumentado la edil del PP Patricia Lapeña, y apoyada por su portavoz Conrado Escobar, ante la falta de recursos en este ámbito por parte del Consistorio "en un momento en el que es necesario el máximo apoyo a los jóvenes y a los emprendedores", algo en lo que ha coincidido la concejala de Ciudadanos Marisa Bermejo.

En contra, el argumento ha sido coincidente entre los Grupos de Gobierno, ya que todos han señalado que "son acciones que ya se están llevando a cabo", tanto en las ayudas "con las bases a punto de salir", como en la búsqueda de espacios de'coworking', "todo está recogido en el Presupuesto municipal 2021, que, por cierto, ya está operativo para este ejercicio", como ha subryado la edil de Economía Esmeralda Campos.

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha reseñado igualmente que "parte de la moción ya está recogida en los presupuestos", en referencia a las ayudas, y ha apuntado los espacios de encuentro con otras instancias "para buscar e impulsar espacios" para los emprendedores.

Y pese a reconocer que "hay comercios que siguen cerrando", ha afirmado que "pese a todo, y en el peor momento, veo signos positivos en la ciudad" con ejemplos como empresas tecnológicas, de alimentación, hoteles que se quieren instalar en el Centro Histórico o la construcción "que parece que se va animando".