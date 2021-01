Vox critica a PSOE y Cs por acordar un presupuesto donde el "gasto ideológico" resulta "inexplicable"

En este sentido, el grupo municipal ha recibido la visita del diputado de Vox en el Parlamento de Andalucía Macario Valpuesta. El encuentro ha supuesto una "fructífera" reunión de trabajo para ahondar en la cohesión de la línea que el partido mantiene en Sevilla y en Andalucía en estos tiempos tan difíciles, tal y como destaca la formación.

"La evolución de la pandemia, las drásticas medidas que el Gobierno autónomico del PP y Ciudadanos quieren aplicar a partir del viernes en Andalucía, sus consecuencias concretas en Sevilla y la necesaria ayuda que los sectores más castigados necesitan de las instituciones" han sido los motivos principales de esta reunión.

Así, la portavoz de grupo municipal en el Ayuntamiento, Cristina Peláez, y el concejal, Gonzalo García Polavieja, han traslado al diputado las necesidades fundamentales que los ciudadanos y empresarios de Sevilla les hacen llegar, ya que "con las colas del hambre aumentando cada día y siendo Sevilla uno de las ciudades con más paro de España con más de un 24 por ciento, nos parece muy preocupante el bandazo dado ayer por el presidente de la Junta de Andalucía", ha asegurado tras el mencionado encuentro.

En concreto, la portavoz de Vox ve cómo la ayuda de 1.000 euros propuesta para el sector hostelero "nos parece irrisoria" teniendo en cuenta que "quieren recrudecer las medidas o incluso llevar a cabo posiblemente hasta un cierre total". "Son medidas totalmente insuficientes teniendo en cuenta que aquí en Sevilla la hostelería es un sector crucial para nuestra economía".

Por todo ello y teniendo en cuenta que el día 22 de enero se debatirá en el Pleno de presupuestos del Ayuntamiento de Sevilla las partidas que se destinarán en 2021 a soportar con las consecuencias económicas generadas por la pandemia, Peláez no ha dudado en criticar "que el presupuesto pactado entre PSOE y Ciudadanos nos parece inexplicable que no se tenga en cuenta el año de crisis extrema que ya se está viendo, que vamos a pasar y que se va recrudecer". "El gasto ideológico no se ha recortado ni un céntimo respecto al año pasado, y consideramos desde Vox que precisamente ahora estas partidas deberían destinarse a gasto social", ha afirmado la portavoz municipal de Vox.

"Todo ello deja claro cómo el alcalde de Sevilla está siguiendo la estela del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de forma cada vez más alarmante, mientras que Ciudadanos está siguiendo la estela de Podemos en este Ayuntamiento", ha concluido Peláez.