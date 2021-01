Cvirus.- Oltra: "Són molts els municipis i comunitats que demanen més restriccions per a frenar un contagi descontrolat"

Oltra, en roda de premsa per a presentar el balanç de gestió en dependència, s'ha referit així preguntada per la seua opinió respecte a la coincidència entre Puig amb els líders del PPCV, Isabel Bonig, i Cs, Toni Cantó, en no demanar un confinament domiciliari que sí defenen els socis del Botànic.

Sobre aquest tema, ha considerat "normals" les diferències en el Botànic perquè hi ha "una pluralitat en les diferents mirades i solucions que cadascú proposa" a l'igual, ha recalcat, que "està en la societat i en les tertúlies dels mitjans de comunicació on cadascú defèn la seua opinió".

No obstant açò, ha recalcat que "a partir d'aquest pluralisme polític hi ha molts alcaldes i comunitats autònomes que estan demanant mesures més restrictives per a frenar el contagi comunitari descontrolat que tenim ara" i "moltes vegades no va ni per partit sinó en funció de les diferents mirades que hi ha en la societat perquè no tots els que estan dins d'un partit polític pensen igual".

Així mateix, ha destacat que Puig es reunisca amb els líders de l'oposició, i més en una situació de pandèmia, solament es pot "qualificar de normalitat democràtica" i mostra de "respecte institucional a les Corts i als grups de l'oposició que representen la ciutadania".

En eixe sentit, ha recalcat que és "peremptori" que els grups de l'oposició disposen d'informació sobre "com està la situació" de la pandèmia a la Comunitat Valenciana i una explicació de la gestió. "Tot entra dins de la normalitat democràtica i pluralisme polític", ha recalcat.