Varias mujeres denuncian que Cristian Castro las maltrató psicológicamente y él cierra su Instagram

Empecemos por decir, aunque siempre lejos de exculparlo -si se demuestra que las diversas acusaciones son ciertas-, que Cristian Castro es una de esas estrellas de la canción cuyo mejor adjetivo para definirlo es excéntrico. O al menos esa es la imagen que ha dado el artista por el que su amigo Marc Anthony llegó a bautizar con su nombre a uno de sus hijos.

No es solo que a sus 46 años, y como ya fue capaz de reconocer en 2018, siga tomando el biberón, sino que las salidas de tiesto del conocido como Gallito feliz suponen un enorme historial: se hicieron virales fotos suyas vestido de mujer ("No soy homosexual, soy rockero. Me gusta ser la Miley Cyrus mejicana", llegó a declarar), su matrimonio con su violinista duró un mes, se enemistó con su otrora íntimo Luis Miguel, creó un grupo de heavy metal, La Esfinge, o tuvo el deseo de ser considerado "el mejor director de cine del mundo".

El mexicano volvía a estar en el candelero mediático estos días por varias razones. La primera fue cuando presentó a su nueva novia de forma pública, una joven llamada Maite originaria de Barranquilla, Colombia, por la cual ha abrazado recientemente la fe cristiana.

Muy poco después habló de lo que ha supuesto para él la paternidad (no hay que olvidar que fue a sus 30 años cuando por fin tuvo un acercamiento con su padre, el actor y humorista Manuel Valdés, más conocido por su sobrenombre, El loco, que falleció el pasado agosto), ya que es padre de Simone y Mikhail Zaratustra, nacidos en 2005 y 2007, frutos de su segundo matrimonio, con Valeria Liberman, y otra hija, Rafaella, tras un breve romance con la colombiana Paola Eraso.

"Yo me pasé, creo que tres hijos ya es demasiado. Empecemos a crear conciencia de tener dos hijos y basta", aseguró. Y en apenas un día ya era noticia otra vez porque la periodista Nelssie Carrillo informó de que Castro va a ser padre por cuarta vez: será niña y su nombre, Sarah Azul, pero su madre no es Maite, sino una mexicana que trabaja en Televisa San Ángel, embarazada de cuatro meses y que el artista conoció el pasado septiembre. El cantante no ha confirmado ni tampoco desmentido esta información.

Llegan las acusaciones

Pero si todo esto fuera poco para asimilar en un mes, el hijo de Verónica Castro, cantante y actriz de, por ejemplo, La casa de las flores, se ha quitado sin previo aviso e inesperadamente su cuenta de Instagram. Y la razón no es otra que la aparición de un aluvión de denuncias a través de Internet contra él acusándolo de maltrato psicológico.

Una cuenta creada expresamente para exponer sus prácticas recoge los testimonios de muchas de estas mujeres -la mayoría antiguas fans del autor de éxitos como Azul o Lloviendo estrellas-, quienes argumentan haber sido víctimas de sus engaños y manipulaciones.

Además de pantallazos de sus conversaciones y audios que les enviaba, una de las afectadas ha llegado a compartir un vídeo que, supuestamente, habría sido grabado desde el interior de la mansión que Castro posee en Los Angeles como prueba de que ella estuvo allí.

Su romance con Thalía

Cristian no se ha pronunciado al respecto de estas acusaciones y su único gesto ha sido, como decíamos, eliminar su cuenta de Instagram. De hecho, a sus seguidores no les ha dado tiempo a comentar la otra gran noticia de estos días con respecto al artista.

Porque en una entrevista reciente con el programa PH: Podemos Hablar, al mexicano le hicieron una pregunta poco frecuente: si alguna vez había estado en una relación con alguien a quien admirara profesionalmente. Y ante el asombro de los presentes, Castro respondió con una sonrisa en el rostro: "Yo... Thalía".

"Estoy sorprendido... Nunca lo había contado; esta es la primera vez que lo digo", confesó a continuación, dejando claro que siempre ha admirado a la cantante mexicana y que en aquel momento estaban solteros: "Fue antes de que ella se casara. Tuvimos una cosita ahí tranquila, no fuimos novios, pero tuvimos días en el que sentimos cosas bonitas".