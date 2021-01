El cantante Cristian Castro cree que "se pasó" al tener tres hijos... mientras sale a la luz que tendrá un cuarto

Siempre ha sido algo excéntrico, pero no a la manera de muchas celebrities norteamericanas, sino que ha sido capaz de reconocer, como en 2018, que aún sigue tomando el biberón. Ahora, a sus 46 años, Cristian Castro asegura que quizá se le fue la mano teniendo tres hijos.

El mexicano ha hablado sobre qué es para él la paternidad en una reciente entrevista con un medio argentino, sin olvidar que fue a sus 30 años cuando por fin tuvo un acercamiento con su padre, el actor y humorista Manuel Valdés, más conocido por su sobrenombre, El loco.

El hijo de Verónica Castro, cantante y actriz de, por ejemplo, La casa de las flores, recomienda por tanto formar familias pequeñas. "Yo me pasé, creo que tres hijos ya es demasiado. Empecemos a crear conciencia de tener dos hijos y basta", ha afirmado.

El artista, que recientemente ha abrazado la fe cristiana para conquistar a su nueva novia, una joven llamada Marta originaria de Barranquilla, Colombia, tal y como informó la periodista Nelssie Carrillo en su Instagram con una fotografía de Castro con traje y corbata en la iglesia de River Church en Anaheim (California), recalcó: "Ojalá que realmente la gente empiece a ver que menos gente es más calidad".

Cristian tuvo dos hijos con su segunda esposa, Valeria Liberman, a quienes pusieron de nombre Simone y Mikhail Zaratustra, nacidos en 2005 y 2007, respectivamente, y otra hija, Rafaella, tras un breve romance con la colombiana Paola Eraso.

Hay que recordar que Verónica Castro, abuela de los pequeños, no tiene relación con Simone o Mikhail, porque, en sus propias palabras, Valeria " es una mujer muy grosera". "Una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo el día de la petición de matrimonio de Cristian", recordó.

"Ese día le regañé muy fuerte. Le dije: 'No quiero que le des malos ejemplos ni a mi hijo ni a los que vayan a ser mis nietos, así que no le vuelvas a faltar el respeto a tu madre porque es como si me faltaras a mí o a cualquier mamá, así que no le vuelvas a gritar así', explicó, algo ante lo que Valeria "se enojó mucho".

El Gallito feliz, como se le ha llamado en alguna ocasión, siempre vuelve una y otra vez al candelero mediático por diversas razones: se hicieron virales fotos suyas vestido de mujer ("No soy homosexual, soy rockero. Me gusta ser la Miley Cyrus mejicana", llegó a declarar), su matrimonio con su violinista duró un mes, rompió su larga amistad con Luis Miguel, creó un grupo de heavy metal, La Esfinge, o tuvo el deseo de ser considerado "el mejor director de cine del mundo".

Y ahora, por si faltaban alicientes en esta historia de su vida, todo ha dado otro pequeño vuelco al saberse que pronto será padre de su cuarto hijo. Será niña y su nombre, Sarah Azul. Pero como ha revelado Carrillo, la madre no es la nueva pareja de Castro.

Se trata de una mexicana que trabaja en Televisa San Ángel de la que aún no ha salido a la luz su nombre pero que tiene cuatro meses de embarazo, y justo el pasado septiembre Castro estuvo de viaje en Los Ángeles.