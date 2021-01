Carla Barber reaparece tras su operación de tibia: "Todo ha salido estupendamente"

Carla Barber preocupó a todos sus seguidores cuando, ayer, compartió una fotografía en la que aparecía en el hospital. Para no crear una alarma innecesaria ni dejar que los rumores se extendieran, la novia de Diego Matamoros se apresuró a narrar la experiencia que había vivido tras haber caído mientras hacía esquí, con tan mala suerte que se fracturó la tibia de la pierna izquierda.

Después de varias horas de cirugía, la joven regresó a la habitación del hospital mucho más tranquila y así lo confirmó a través de su cuenta de Instagram: "Todo ha salido estupendamente, estoy cansada, tengo náuseas y estoy muerta de frío, pero muy contenta", escribió junto a una imagen en la que aparecía sonriendo.

Como la propia Barber ha explicado, deberá pasar varios días en el hospital y, cuando todo esté en orden, continuará con la recuperación en casa. A sabiendas del daño que había sufrido su pierna izquierda, la joven decidió trasladarse inmediatamente a Madrid y, en concreto, a la Clínica Centro: "He elegido esta clínica porque hice un rotatorio en mis primeros años de especialidad y conocía al equipo, además son especialistas en traumatología".

Respecto a la operación, la médica ha agregado todo tipo de detalles: "Ha sido por artroscopia, mínimamente invasivo. Tenía la meseta tibial hundida y el menisco fastidiado. Me ha puesto unos tornillos y me ha cosido el menisco y todo ha salido muy bien. Ahora toca reposo y rehabilitación". Pese al incidente, Carla Barber ha asegurado que no teme a nada: "¡Volveré a esquiar!".