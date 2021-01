Tres conselleiros se reunirán este miércoles con representantes del sector hostelero en Galicia

Fuentes del Ejecutivo autonómico consultadas por Europa Press ha ratificado que está previsto que al encuentro acudan el vicepresidente primero de la Xunta, también responsable de Turismo, Alfonso Rueda; el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña; y la responsable del departamento autonómico de Emprego, María Jesús Lorenzana.

Precisamente, un día después de que los hosteleros llevasen sus protestas ante la residencia oficial de Monte Pío y amenazasen con emprender acciones legales contra la Xunta, Rueda ha sido preguntado por la situación en un acto y ha reivindicado las ayudas facilitadas por el Ejecutivo que dirige Alberto Núñez Feijóo para mejorar la situación del sector.

De hecho, ha defendido el diálogo desde el primer momento y que la Xunta ha sido la única administración que "ha bajado la cabeza en el conjunto de las comunidades autónomas" con estas ayudas, toda vez que es consciente del impacto de las resticciones en el sector.

En concreto, ha recordado que se impulsó un plan de ayudas para la hostelería, para autónomos y para pequeñas y medianas empresas, y ha insistido en que se han abonado más del 80 por ciento de los fondos. "Hemos cumplido el compromiso de arbitrar y establecer un sistema para que se pudiesen pedir sin dificultad y pagarlas rápidamente", ha reivindicado.

IMPLICACIÓN DEL GOBIERNO

Enfrente, ha vuelto a urgir la implicación del resto de administraciones, con especial foco en el Gobierno central. "La ayuda de la Xunta de Galicia por cuantiosa que sea y por el esfuerzo que pongamos, somos conscientes de que no será suficiente, por tanto el Estado tiene que atribuir ayudas directas no puede hacer un plan de rescate que no las implique", ha reclamado.

A renglón seguido, ha pasado a solicitar el mismo apoyo a las administraciones locales. "Consideramos necesario que colaboren todas" ha dicho.