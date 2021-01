Cvirus.- Ribó crida als ciutadans de València a "confinar-se al màxim de les seues possibilitats"

El primer edil ha afirmat que l'actual és "un moment molt preocupant" en l'àmbit sanitari "per la situació de la pandèmia". Referent a açò, ha assenyalat que estem en "un moment en el qual el nivell de contagis" de Covid-19 "s'està disparant en la ciutat de València, en la província i en el mateix Ajuntament".

Joan Ribó opina que s'han de "prendre totes les mesures a tots els nivells de prevenció" i assegura que "és molt important que la gent estiga a casa el més possible, que es confine al màxim de les seues possibilitats i que respecte escrupolosament les normes que s'han donat per part de la Generalitat, que a alguns ens agradarien que foren una mica mes estrictes".

Aquest dimarts s'ha informat que Compromís, formació de Joan Ribó, traslladarà al Consell i al Govern central la "necessitat" d'adoptar mesures "més dures", com el confinament parcial, per a fer front a la pandèmia davant les "preocupants" xifres que s'han conegut en els últims dies.

Així, els portaveus de Compromís, Mónica Oltra, Àgueda Micó, Joan Ribó i Juan Ponce troben que, davant aquesta situació, "cal prendre mesures contundents i valentes per a frenar els contagis, preservar vides, evitar el col·lapse del sistema sanitari i garantir el procés de vacunació, en el sentit que hem vingut proposant des del mes d'octubre en els diferents àmbits institucionals i polítics".

TELETREBALL I SUSPENSIÓ HOTELERIA

Entre les propostes, advoquen per promoure el teletreball, suspendre l'activitat de l'hoteleria, els establiments turístics, hotelers i d'oci, els centres comercials i establiments comercials no essencials de més de 800 metres quadrats i limitar la seua activitat en espais d'igual o inferior grandària.

D'igual manera, aposta per advoca per suspendre espectacles i activitats sense programació estable que impliquen acumulació de persones a l'entrada i a l'eixida, prohibició de les reunions de no convivents, exceptuant les cures i la criança, i confinament nocturn a les 20.00 hores amb les excepcions que marca l'actual normativa.