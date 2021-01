Cvirus.- Compromís insisteix en un confinament parcial davant les "preocupants" xifres i demana un fons d'emergència

Els portaveus de Compromís, Mónica Oltra, Àgueda Micó, Joan Ribó i Juan Ponce han assegurat que, davant aquesta situació, "cal prendre mesures contundents i valentes per a frenar els contagis, preservar vides, evitar el col·lapse del sistema sanitari i garantir el procés de vacunació, en el sentit que hem vingut proposant des del mes d'octubre en els diferents àmbits institucionals i polítics".

Respecte a les mesures que són competència del Govern d'Espanya, Compromís ha acordat traslladar la necessitat d'un confinament parcial amb algunes característiques: manteniment de l'activitat dels servicis públics, de l'activitat educativa com a servici essencial, de l'activitat econòmica d'acord amb les mesures sanitàries i promovent el teletreball en aquelles en què siga possible, a excepció de les considerades espai relacional i que romandrien tancades, i de la pràctica esportiva saludable i segura.

D'altra banda, Compromís planteja suspendre l'activitat de l'hoteleria, els establiments turístics, hotelers i d'oci, els centres comercials i establiments comercials no essencials de més de 800 metres quadrats i limitar la seua activitat en espais d'igual o inferior grandària.

També advoca per suspendre espectacles i activitats sense programació estable que impliquen acumulació de persones a l'entrada i a l'eixida, prohibició de les reunions de no convivents, exceptuant les cures i la criança, i confinament nocturn a les 20.00 hores amb les excepcions que marca l'actual normativa.

Conscients de la "gravetat" de les restriccions, Compromís ha demanat al Govern de l'Estat un fons d'emergència Covid per a pal·liar els efectes econòmics del tancament en sectors. "Sense salut no hi ha economia, però no podem deixar milers de persones sense ingressos dels seus negocis, és necessari que el Govern estatal actue per a no deixar ningú arrere", han afirmat els portaveus de la coalició.

En aquest sentit, Compromís ha proposat que aquestes ajudes estiguen vinculades al manteniment dels llocs de treball, els drets laborals i el manteniment del treball autònom amb una bonificació de quotes a la Seguretat Social proporcional al percentatge de suspensió de l'activitat de l'empresa per a pal·liar els efectes econòmics.

COMPETÈNCIA DE LA GENERALITAT

Respecte a les mesures que són competència directa de la Generalitat Valenciana, Compromís ha proposat que mentre el Govern d'Espanya no decrete les mesures anteriorment esmentades, la Generalitat hauria de mantindre l'activitat dels servicis públics, l'activitat educativa com a servici essencial, l'activitat econòmica d'acord amb les mesures sanitàries i promovent el seu teletreball i l'activitat de pràctica esportiva saludable i segura.

Pel que fa a la limitació d'activitats, Compromís ha proposat les mateixes que al Govern d'Espanya més el manteniment de les quals hi ha actualment vigents i que no són incompatibles amb les anteriors, com el tancament perimetral.

A més, Compromís advoca per la creació d'un fons d'emergència autonòmic per a pal·liar els efectes de la crisi provocada per la Covid vinculat al manteniment de llocs de treball i drets laborals i també de protecció del treball autònom, accelerar el procés de vacunació de manera que s'esgote cada diumenge les dosis enviades el dilluns anterior, sempre garantint l'aplicació de la segona dosi.

En relació amb aquest últim punt, Compromís traslladarà al Govern d'Espanya la proposta que envien les dosis de vacunes en funció del ritme de vacunació. Així, les comunitats autònomes que tinguen estoc no rebran la següent remesa fins que no hagen acabat l'administració de l'anterior. L'excedent es farà arribar a les comunitats autònomes que sí hagen esgotat les dosis rebudes de manera que es prevaler la immunització davant l'acumulació.

Per a finalitzar, la coalició valencianista traslladarà la necessitat d'augmentar i accelerar la realització de proves diagnòstiques, confirmació de PCRs positives i rastreig. Compromís proposa que la durada d'aquestes mesures s'establisca per tres setmanes i en funció de l'evolució de la pandèmia es revisen.