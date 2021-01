AstraZeneca solicita a la UE la autorización de su vacuna de la Covid

La UE está en camino de contar con la tercer vacuna contra la Covid para los 27. AstraZeneca, que ha desarrollado la suya en colaboración con Oxford, ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento la luz verde para que empiece a aplicarse. Sería la tercer tras Pfizer y Moderna. Está previsto que la EMA decida el próximo 29 de enero.

La vacuna AZD1222, consta de dos dosis con un mes de diferencia y ha mostrado un 90% de eficacia con media dosis en un grupo de estudio y un 65% de eficacia tras la segunda dosis en otro grupo de análisis, lo cual lleva a la compañía a anunciar una eficacia media del 70,4%. Cabe recordar en este sentido que la eficacia media de la vacuna de la gripe ronda el 60%. Por su parte, Pfizer y Moderna cuentan con un 95% de eficacia.

La EMA ha asegurado que la evaluación de la vacuna seguirá un "calendario acelerado" gracias a que durante las últimas fechas ya ha tenido acceso a datos e información suministrados por AstraZeneca y Oxford.

En esta evaluación preliminar, la agencia europea ha evaluado datos sobre estudios de laboratorio, información sobre la calidad de la vacuna (sus ingredientes y el proceso de producción) y evidencia sobre su seguridad y eficacia gracias a un análisis combinado de los cuatro ensayos clínicos llevados a cabo en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

"Una vez que la vacuna reciba una opinión científica positiva, trabajaremos a toda máquina para autorizar su uso en Europa", ha escrito en las redes sociales la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Según los contratos firmados, la UE contará con 2,3 billones de dosis, lo que asegura la distribución para todos los ciudadanos (446 millones).

Las compras "paralelas" no están permitidas

Por otro lado, la Comisión ha avisado que las compras "paralelas" de dosis de vacunas autorizadas por parte de países de forma individual y al margen del proceso conjunto de la UE "no son posibles" y que, en cualquier caso, los grupos farmacéuticos siempre entregarán antes las unidades adquiridas a nivel europeo.

Así lo ha asegurado la directora general de Salud y Seguridad Alimentaria del Ejecutivo comunitario, Sandra Gallina, ante los eurodiputados de la comisión competente del Parlamento Europeo, en la que ha comparecido en calidad de negociadora jefe de Bruselas con los grupos farmacéuticos.

"No he visto ningún contrato paralelo de los que tanto se ha rumoreado y no creo que lo vea. Es algo que en mi opinión no existe. En cualquier caso, lo que está claro es que las cantidades adquiridas para Europa van primero", ha señalado ante las preguntas de los eurodiputados sobre posibles compras por parte de Alemania, Dinamarca o Croacia al margen del procedimiento conjunto europeo.