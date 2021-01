El PP demana més desinfecció en els carrers de València, purificadors en les aules i més rapidesa de vacunació

El PP en l'Ajuntament de València ha reclamat aquest dimarts, "davant el descontrol de la pandèmia" de la Covid-19 en la ciutat, que es reforce la desinfecció en els seus carrers, que es distribuïsquen purificadors en les aules, que es facen més test per a diagnosticar casos d'aquesta malaltia i que hi haja més rapidesa en la vacunació. A més, ha demanat "mascaretes per a la població, sobretot, per a la població vulnerable".

Així ho ha plantejat, en un comunicat, la portaveu d'aquesta formació en el consistori, María José Catalá, que ha considerat que l'alcalde, Joan Ribó, "no pot desentendre's" d'aquesta situació i ha lamentat que "no prenga mesures efectives davant la ciutadania" i que "es limite a assenyalar que les dades són preocupants". En aquesta línia, li ha instat a adoptar mesures "més enllà d'augmentar el teletreball en l'Ajuntament".