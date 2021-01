Núñez cree que Gobierno C-LM "no está" y denuncia que alcaldes de la región están "abandonados" ante el temporal

En una entrevista en Es Radio, recogida por Europa Press, el dirigente 'popular' ha asegurado que la situación en la región "es tremendamente complicada". "El Gobierno castellanomanchego ha aparecido hoy para hacer una reunión de coordinación, pero el temporal apareció hace dos días y llevaban ya varios avisando de que algo así iba a pasar".

Núñez ha asegurado que en la región en estos momentos "hay carreteras principales cortadas que dan acceso a ciudades como Guadalajara y Toledo, y hay mucho caos en ciudades como Albacete y zonas de sierra".

Al mismo tiempo, el 'popular' también ha asegurado que "entre otros problemas que hay en Castilla-La Mancha" está "el acceso a los hospitales de la Mancha en provincias de Toledo, Albacete y Cuenca".

Según sus datos, también ha asegurado que "el Hospital del Valle de Toledo está inaccesible, y los sanitarios están doblando turnos y hay personas que están falleciendo a las que no se pueden sacar para llevarlas al tanatorio".

"El gobierno da la sensación de que no está, de que no está coordinando algo en una situación tremendamente complicada", ha aseverado Núñez. "Cuando pasan estas cosas es cuando es necesario un gobierno que se coordine con la UME y con los alcaldes, y no un gobierno que esté aislado y deje a su suerte a los alcaldes, a los que tiene abandonados", ha concluido.