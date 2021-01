Rafael Amargo reaparece en 'Ya es mediodía' tras su desplante a Patiño: "He sido víctima de una encerrona"

El bailarín Rafael Amargo ha reaparecido en televisión después de plantar en directo al programa de Socialitéy ha elegido el programa de Ya es mediodía para hacerlo. El coreógrafo ha querido contar su versión de los hechos y no ha dudado en arremeter contra el equipo de magazine presentado por María Patiño.

Amargo se ha excusado con que él no dejó plantados a los periodistas por gusto, sino que lo hizo al ver que no se estaba siguiendo el guion de la entrevista que él había pactado. "He sido víctima de una encerrona", ha comentado el entrevistado enfadado. El bailarín ha explicado que empezó a sospechar que algo no iba bien cuando vio que el coche encargado de recogerlo lo dirigía hacia los bajos de un hotel.

"Pregunté por la sección de contenidos y veía que se reían, entonces, yo no lo veía claro... Les pille con el carrito de los helados en la manos", ha añadido Amargo. La presentadora que estaba escuchando a entrevista desde plató ha salido en defensa de sus compañeros de Socialité y le ha pedido al coreógrafo que deje al lado las insinuaciones de engaño.

"No todos son como tú, hay personas que son malas que las tienen ahí riéndose de las personas", ha contestado contundente el bailarín. Asimismo, el intérprete ha contado que se dio cuenta que los periodistas empezaron a grabarle desde que se montó en el coche, algo que él no tenía previsto.

Además, el entrevistado ha asegurado que, antes de empezar la entrevista en directo, vio como los periodistas dejaron la cámara en el suelo, pero que esta seguía encendida. Ante esta escena, Amargo ha explicado que decidió no seguir adelante con la entrevista.

"Sonsoles será una amiga y tu compañera, pero cuando alguien no hace las cosas bien, no se puede ser amiga del diablo. Cuando hacen las cosas con mala sangre... Yo así no", ha comentado Amargo haciendo referencia al equipo de Socialité. El coreógrafo ha defendido que las grabaciones que los periodistas hicieron off de record son "ilegales e ilícitas".

No obstante, el artista ha aclarado que no quiere abrir una guerra contra la prensa, ya que gracias a ella llena teatros, pero ha reconocido que se siente vapuleado tras los recientes acontecimientos. "Antes de liarla agacho mi cabeza y me voy", ha sentenciado el intérprete de Yerma.