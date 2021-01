Rafael Amargo planta a Socialité y amenaza a uno de sus colaboradores: "Dios te va a castigar"

Este miércoles, Rafael Amargo volvió a protagonizar Socialité. Lo que pretendía ser una oportunidad para que el bailarín limara asperezas con el programa, terminó siendo todo lo contrario. Y es que, se suponía que Amargo se encargaría de presentar el principio del formato desde un hotel, pero no fue así.

Poco antes de empezar, el bailarín empezó a poner críticas y obstaculizar la conexión, que finalmente no tuvo lugar. Tal y como mostró, Amargo estaba muy molesto con la actitud de la presentadora Núria Marín durante el programa anterior, y así se lo hizo saber al redactor que le acompañaba antes de la grabación. El momento ilustraba a un Rafael Amargo que se ofuscaba de la nada y atacaba duramente al programa.

Esto llevó a la presentadora a preguntarse si se trataba de una estrategia de marketing para promocionar Yerma. "Vengo con el corazón abierto en mi día libre y espero recibir lo mismo de vuelta. Ayer Núria me colgó el teléfono sin decirme gracias ni cuando le dije lo guapa que estaba, es una maleducada. Llevo más de 30 años de carrera y ella no lleva ni dos años. Si un invitado habla más de la cuenta, que se calle", decía Amargo en las imágenes al redactor, Jorge Moreno.

Además, a este le dijo que tuviera mucho cuidado con lo que hace, pues Dios lo ve todo y le castigará. Por su parte, Núria Marín señaló que Amargo estaba siendo un maleducado y que sabía perfectamente a lo que iba. Además, la joven recordó que el bailarín dejó plantado de igual manera a Sábado Deluxehace un mes. Por último, Marín expresó su molestia ante el comentario del artista: "No me digas que vienes de buen rollo. me ha cuestionado como profesional, me ha hablado con un gran desprecio y aprovechó para promocionar su obra de manera gratuita".