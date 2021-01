El alcalde de Santiago lamenta que el cierre "no" funcionó como se deseaba y espera medidas "eficaces"

"El cierre de Santiago no fue operativo, ya que hay muchas personas de otros ayuntamientos que trabajan y/o estudian aquí", ha explicado el alcalde, que ha subrayado que los datos "no justifican el sacrificio realizado, especialmente por el comercio y la hostelería".

En esta línea, Bugallo ha indicado que Santiago es "una de las ciudades gallegas más afectadas por la crisis del coronavirus", no sólo por la sanitaria, sino también por la económica.

"El pequeño y mediano comercio ha visto reducido sus ventas por dos motivos: el descenso del turismo y la no movilidad de los ayuntamientos cercanos", ha explicado el alcalde, que también ha lamentado que "la colaboración ofrecida por el Ayuntamiento para paliar unas consecuencias tan severas no es suficiente".

Respecto a la evolución de los contagios, el regidor compostelano ha mostrado su preocupación ante el continuo crecimiento de positivos. "Ayer se registraron 272 positivos, y es previsible que sigan creciendo hasta, por lo menos, mediados de mes, cuando salgan a flote todos los casos que se han producido durante las navidades", ha señalado Bugallo.

"MEDIDAS ACERTADAS Y EFICACES"

"No quiero ser crítico porque esto no es una ciencia exacta, pero espero que la Consellería de Sanidade y el comité clínico tomen medidas acertadas y eficaces para no ir a peor, y que tengan en cuenta el impacto de estas decisiones en sectores que necesitamos que sigan vivos", ha deseado el alcalde, que ha reiterado la colaboración del gobierno local "para hacer cumplir las medidas".

Sánchez Bugallo ha opinado también sobre la distribución de las vacunas contra la covid-19, cuyo retraso en la aplicación cree que se solucionará "con rapidez"; no así las dificultades de las empresas para abastecer las necesarias, un problema al que no le ve "tan fácil solución".

BUGALLO JUSTIFICA LA CAMPAÑA DE NAVIDAD

Por otro lado, el alcalde de Santiago ha justificado y ha valorado positivamente la campaña de Navidad planeada por el Ayuntamiento, "que ha traído alegría e ilusión en unos momentos en los que eran necesarias".

Además del impacto económico, Bugallo ha subrayado que "los contagios no se producen por ver las luces o visitar los mercados navideños, sino en las reuniones familiares". "Los contagios en el ambiente familiar rondan el 60%", ha defendido el regidor, que ha vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad social e individual de los compostelanos.d

"En familia, a veces no somos conscientes del riesgo y somos menos responsables", ha indicado.

Respecto a la responsabilidad de la ciudadanía, ha lamentado que "se registren denuncias por incumplimiento de medidas anticovid -por no llevar mascarilla, no respetar aforos e incumplir el toque de queda, entre otras- todos los días, y con números nada desdeñables".

NO CREE QUE LA ALTERNATIVA SEA "ENCERRARSE EN CASA"

Es por eso que, preguntado por medidas específicas para grupos de edad concretos -mayores y jóvenes de entre 16 y 30 años-, aunque ha reconocido estar de acuerdo, ve "difícil" controlar a estos segmentos de la población "si no se controlan ellos mismos".

El alcalde de Santiago, que ha evitado dar su opinión sobre la decisión de permitir la movilidad en Navidad, ha concluido afirmando que, vistos los lugares en los que se registran más contagios y a la espera de lo que decida el comité clínico, no cree que "la alternativa sea encerrarse todos en casa".