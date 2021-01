Cvirus.- Bonig denuncia que un alcalde va conéixer el confinament del seu municipi per premsa i demana una reunió a Puig

Bonig ha afirmat en una roda de premsa després de reunir-se amb el president del PP de la província de València, Vicent Mompó, amb la presidenta del PP de la ciutat de la València, María José Catalá, i amb alcaldes i secretaris generals provincials del partit, que existeix "descontrol, manipulació i falta de rumb" del Consell davant la nova ona de coronavirus.

Bonig s'ha referit a una de les últimes mesures adoptades pel Consell, relativa al confinament de 29 municipis de la Comunitat, sis d'ells governats pel PP, i ha advertit que hi ha alcaldes que es van assabentar de la mesura moments abans que es fera pública i, fins i tot, un d'ells a través dels mitjans de comunicació: "Açò no és lleialtat institucional", ha dit.

"Els alcaldes ens traslladen que no tenen informació i la que aconseguixen, és extraconfidencial", ha continuat Bonig, per a agregar que "fins i tot a alguns alcaldes se'ls ha dit que les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat no tenien encara ordres i instruccions clares sobre com controlar el tancament perimetral en els municipis. Açò és inadmissible".

També ha posat com a exemple que algun alcalde s'ha arribat a posar en contacte amb la conselleria per superar l'índex de contagis i davant la possibilitat de ser confinats i "ningú els ha respost", ha lamentat.

"Demanem un interlocutor i que es tinga informats als ajuntaments", ha insistit Bonig, i ha agregat: "Quan es va confinar Bellús, es va tallar la carretera i ningú es va posar en contacte amb l'alcaldessa. Ella em va cridar a mi i jo a la consellera per a demanar-li que la cridara. No van solucionar el problema però almenys la van telefonar", ha postil·lat.

GABINET DE CRISI

Al seu juí, hauria d'haver-hi un gabinet de crisi per a atendre als alcaldes, "siguen del partit que siguen". I ha llançat un missatge a Puig: "El PP no és el teu enemic. No estàs sol. Com vaig dir al març, anàvem a remar per a superar entre tots la situació".

"Té els alcaldes del PP com a aliats per a treballar junts i defendre als valencians, però així no Puig", ha dit. Bonig ha criticat que a data de hui, ella tampoc disposa de cap informació sobre les noves mesures: "Ni tan sols s'ha dignat Puig a enviar-me un missatge, a cridar-me per telèfon. Jo l'haguera recolzat, però no ho ha fet", ha exposat.

"Ens hem assabentat de les mesures també per la premsa i crec que que els valencians no es mereixen açò. El principal partit de l'oposició no es mereix aquest tracte", ha reiterat.

Sobre este tema, el president provincial del PP, Vicent Mompó, ha demanat "saber de primera mà" el que ocorre en els municipis "per a prendre decisions, conéixer els criteris per a confinar municipis perquè les dades que donen des de Salut Pública no es corresponen moltes vegades amb la realitat. En Sanitat ni tan sols ens agafen el telèfon", ha lamentat.

La vicepresidenta segona del FVMP i alcaldessa de Puçol, Paz Carceller, ha lamentat en nom dels alcaldes populars "la falta de coordinació amb els municipis per part del Consell". "És fonamental una línia de finançament als ajuntaments per a poder assumir els gastos extraordinaris en tindre més competències per ser l'administració més pròxima. Demanem a Puig informació, coordinació i finançament", ha postil·lat.

CARTA A PUIG

Davant aquests fets, Bonig ha remès hui una carta a Puig per a demanar una reunió "urgent" amb la "millor voluntat d'ajudar, col·laborar" i per a demanar-li informació actualitzada. "Demanem informació i el pla de vacunació, que ens segueix preocupant molt", ha dit.

Sobre este tema, ha comentat: "Estan eixint sindicats i societats científiques advertint que la vacunació no va bé. Hui sabem per la premsa i per documents als quals tenim accés que s'estan suspenent operacions i consultes externes no urgents sense un pla alternatiu. Seguixen sense dir-nos gens sobre si la vacunació també la pot fer la privada o les mútues i si van a demanar suport a l'Exèrcit".

En la trobada, Bonig també proposarà Puig que després dels residents, treballadors-cuidadors i sanitaris, es vacune al professorat i que siga considerat com a col·lectiu de risc. "Puig, avance's i vacune al professorat per a donar garanties també als pares", li ha reclamat.