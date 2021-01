Anabel Pantoja cuenta cómo vio a su tía la última vez que habló con ella: "Come y respira pero por dentro no está viviendo"

Tras varios meses de baja en Gran Canaria por romperse el peroné y después de Navidad, este jueves se dio el esperado regreso de Anabel Pantoja a Sálvame. La sobrina de la tonadillera, aun así, no ha dejado de ser protagonista del programa con sus videollamadas diarias para comentar todos los asuntos de la guerra de los Rivera-Pantoja.

La colaboradora volvió siendo sincera y dejando las cosas claras, pues ya declaró recientemente que su familia no le cuenta las cosas para que no se sepan en el programa de Telecinco.

"Entiendo que esto es un programa de espectáculo, hay que dar un paso, una opinión. Y yo la voy a dar pero hasta donde yo quiera, porque es la libertad que me han dado mis directores", declaró la influencer. "Si me dicen hasta donde tengo que llegar, a lo mejor no estoy en el programa, pero me han dado libertad y no voy a perder a mi familia por hablar en este programa más de la cuenta".

Lo que sí reveló es cómo encontró a su tía en la última llamada telefónica que tuvo con ella: "Tenía la voz apagada y cansada. Intenté hacerla reír".

Pero parece que los ánimos de la artista no son del todo buenos, de hecho, Anabel describió una situación más que complicada psicológicamente para su tía: "Come y respira, pero por dentro no está viviendo. No tiene ganas de remontar".