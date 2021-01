Cvirus.- El PP denunciarà davant la Conselleria de Justícia l'arribada dels Reis Mags per incompliment de l'aforament

Així, ho ha anunciat aquest dijous la portaveu municipal del PP, Maria José Catalá, en roda de premsa, en la qual ha recalcat que és "una falta de responsabilitat manifesta que no pot quedar impune". "No es pot atacar als incomplidors quan són organitzadors privats i eximir als organitzadors quan és una Administració pública", ha recalcat.

Per açò, ha assenyalat que exigiran a la Conselleria de Justícia que s'aplique el decret-llei 11/2020 de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores dels mesures de prevenció davant la Covid-19, ja que en la plaça de l'Ajuntament es van concentrar una 1.500 persones per a veure l'arribada dels Reis Mags "sense complir les mesures de seguretat", quan el màxim autoritzat en espais públics són 150.

"No serveix que es passen la pilota els socis del Govern tant municipal com a autonòmic perquè hi ha dos responsables claríssims: l'alcalde de València, Joan Ribó, i el president de la Generalitat, Ximo Puig", ha recalcat.

En aquest sentit, ha mantingut que Ribó "no va haver d'organitzar-ho mai" i de fet ha recalcat que ella va ser l'única portaveu municipal que no va assistir a la recepció per "coherència" ja que no estava d'acord en què se celebrara un acte en el qual era "previsible que passara el que va passar".

Així, ha recalcat que els organitzadors tenen "la seua responsabilitat per "incomplir el decret i no vetlar per la seguretat de les persones" perquè "no hi havia suficient policia ni mesures de seguretat i evidentment contractar tres autobusos de dos pisos descapotables anunciant el recorregut i la recepció dels Reis Mags per l'alcalde era una crida claríssima a la concentració que va tindre lloc", ha recalcat.

Però a més, ha recalcat que Puig també té "una responsabilitat més que evident" perquè el departament de Salut Pública del seu Govern va haver de vetlar pel compliment de la normativa i advertir l'Ajuntament de València que "no es podien concentrar persones en la plaça i s'havia de canviar li recorregut si és que l'havien anunciat i haver-hi més presència policial" per a evitar les aglomeracions.

DOBLE RESPONSABILITAT

"Hi ha una doble responsabilitat i ningú pot quedar eximida d'ella, dels organitzadors, de Ribó, però també de Puig, perquè si a les 14.00 hores va anunciar noves mesures restrictives s'ha de tindre la rapidesa de reflexos, la intel·ligència i la responsabilitat oportuna per a cridar l'Ajuntament i evitar que es produïra el que es va produir", ha insistit.

A més, ha assenyalat que aquest acte es va produir en un moment en què la ciutat travessa per un fort rebrot en contagis i una situació "d'extrema debilitat sistema sanitari" i ha confiat que d'ací a unes setmanes no calga lamentar un repunt per aquest acte.

Catalá ha criticat "l'exercici d'escapisme" de Ribó, que està "desaparegut des de fa dos dies" i ha assenyalat que no li sorprèn perquè és un alcalde que "solament treballa fins a les dos i mai els caps de setmana" i "s'escapa dels problemes". No obstant açò, li ha exigit un pronunciament i que adopte "les mesures oportunes perquè no torne a succeir".

Per la seua banda, la presidenta del PP, Isabel Bonig, ha lamentat que "no hi ha ningú al volant ni en l'Ajuntament de València ni en la Generalitat". "No es pot permetre un govern que és incapaç de complir les seues pròpies normes i quan no hi ha lideratge per a fer complir el que aprova s'han de marxar o els ciutadans els tiraran", ha advertit.

Així, ha exigit responsabilitats perquè, mentre que hi ha gent que està perdent tot el seu patrimoni per complir les normes, "es veu com les Administracions se salten les lleis".