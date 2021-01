José María, en 'First dates': "Me gustaría ser una persona 'influencer' y si no puedo, pues camarero"

Lidia Torrent fue la encargada de recibir a José María a las puertas de First dates este miércoles, pero nada más entrar, el joven corrigió a la camarera en su manera de dirigirse a él: "Prefiero que me llamen 'El chato', el mote que heredé de mi padre, y en Instagram soy 'El chato influencer'".

"Me gustaría ser una persona influencer, a ver si tengo suerte en la vida, y sino tiraré hacia otras cosas como camarero o lo que vaya surgiendo", comentó el extremeño en su presentación en el programa de Cuatro.

José María le confesó a Torrent que "te sigo en Instagram", a lo que la camarera le contestó muy seria que "yo a ti, no", dejando un poco cortado al comensal, pero añadió con humor: "Lo que me he estado perdiendo hasta ahora...".

Torrent destacó el vestuario de José María y éste comentó que "antes era súper pijo y ahora soy a mi manera, me gusta llamar la atención. Tengo influencias de personajes que a mí me gustan como los cantantes de reguetón estilo Nicky Jam o Maluma".

A José María le gusta llamar la atención y a Desiré le gusta que la miren. ¡Además parece que se han gustado! 😉 #FirstDates6Ehttps://t.co/x6IbzaH1tzpic.twitter.com/FXRMTEPBxi — First dates (@firstdates_tv) January 6, 2021

Su cita fue Desiré: "Soy muy presumida y me arreglo bastante, me gusta que me mire la gente, pero tampoco mucho. Soy un poco rara", afirmó entre risas la extremeña antes de conocer a José María.

"Cuando la he visto, se me ha encendido la chispa. Me ha llamado la atención su sonrisa", afirmó el aspirante a influencer, mientras que a ella, dentro de su timidez, también dio muestras de que le había gustado su cita.

El joven le contó durante la cena uno de sus trucos para ligar con las chicas: "Yo les digo: Te conozco de algo, te sigo en Instagram, pero como tengo tantos seguidores ahora no me acuerdo, dime tu nombre. Entonces me lo dan y... ¡ya la tengo!".

A lo que Desiré reconoció que "no sé si le serviría conmigo, aunque yo creo que sí". Tras la cena y un baile con perreo de José María incluido, continuaron la velada en el privado, donde el extremeño le 'robó' un beso a la joven: "Nunca me beso en la primera cita", afirmó Desiré.

Al final, ambos reconocieron que querían volver a quedar: "Hemos tenido feeling", afirmó José María, mientras que Desiré añadió que "he estado muy a gusto, me has parecido un chico muy guapo y me has transmitido confianza".