Cvirus.- Dos societats mèdiques lamenten la situació "molt preocupant" i creuen que amb més mesures s'haguera evitat

Així mateix, lamenten que l'administració no haja contactat amb les dos entitats per a tindre en compte els seus coneixements i reclamen que compte amb la seua experiència per a un futur Comité Assessor davant la pandèmia i per a "reorganitzar" la campanya de vacunació massiva enfront de la Covid-19, "amb la finalitat de que siga el més àgil i segura possible".

Així, davant "l'evident empitjorament" de la crisi per la Covid-19, les dos societats exposen que fan el seu treball en els dos principals àmbits "on colpeja amb més força" la pandèmia, l'àmbit comunitari i de les famílies (SoVaMFiC) i l'àmbit dels hospitals i centres sanitaris (SVMPSP), la qual cosa permet als professionals "tindre el coneixement més actualitzat i real de l'evolució i característiques de la pandèmia, anticipar les seues conseqüències, prestar l'assistència adequada i implantar amb la major efectivitat possible les mesures preventives".

En aquest context, defenen que han respost "eficaç i professionalment" a la pandèmia durant els últims nou mesos "i així ho seguirem fent fins que s'aconseguisca el seu control", "a pesar de les greus manques de personal sanitari que estem patint i per les quals reclamem urgentment un reforç de les plantilles".

Les dos societats sostenen que en les tres ones de l'epidèmia ha quedat demostrat que "l'encert o els errors" comesos en el control comunitari de la transmissió del virus "repercuteixen immediatament en l'Atenció Primària i en els hospitals, col·lapsant aquesta i impedint l'assistència i la prevenció més bàsiques per a la salut de tots els ciutadans".

LES MESURES HAN TARDAT

"Amb freqüència hem reclamat, amb dies o setmanes d'antelació, la presa de mesures assistencials o preventives que han tardat massa temps a ser posades en pràctica per part de les autoritats sanitàries de la Conselleria de Sanitat", exposen en la carta, en la qual lamenten que, "a excepció de alguna sessió informativa i per a rebre instruccions, les nostres dos societats científiques no han sigut convocades ni tinguda en compte l'opinió dels seus professionals en la presa de decisions assistencials, organitzatives, o de Salut Pública, a nivell autonòmic".

Per a les dos societats mèdiques, "açò és un balafiament del coneixement i de l'experiència davant una pandèmia que ha demostrat ser prou complexa com per a tindre en compte el coneixement i l'experiència de tots".

Ara, al començament del mes de gener, consideren que la situació assistencial en els centres de salut i en els hospitals de la Comunitat Valenciana és "molt preocupant", amb una tendència ascendent en la incidència de casos que "encara va a agreujar més la situació en els centres sanitaris".

Al seu juí, aquesta situació "haguera pogut evitar-se en part, com han fet alguns països, amb l'adopció de mesures més radicals de control de la transmissió comunitària", unes restriccions que les dos societats científiques asseguren que hagueren "recolzat i ajudat a explicar a la societat".

Malgrat tot, asseguren que segueixen oferint la seua col·laboració a les autoritats sanitàries "per a treballar junts, consensuar les mesures que es prenguen en la comunitat i en els centres sanitaris, i ser tots partícips en el control de la pandèmia". En aquest context, insten la Conselleria de Sanitat a convocar a les societats científiques per a treballar "des d'ara" en un Comité Assessor enfront de la pandèmia.

VACUNACIÓ

En relació amb la vacunació, les dos societats assenyalen que necessiten arribar "com més prompte millor a una etapa de vacunació massiva de la població i del personal sanitari que, i donat l'enorme treball que suposa, és necessari es duga a terme amb la plena col·laboració dels professionals per a realitzar-la en el menor temps possible i en un entorn sanitari que no estiga compromès per moments de màxima incidència de la pandèmia".