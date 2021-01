Detingut un home per llançar el seu cotxe contra uns pilots després de dir a la seua parella que l'anava a "estavellar"

Segons han informat a Europa Press fonts de la Policia Local, pel que sembla no era la primera vegada que el detingut llançava una amenaça de provocar un accident voluntari amb la víctima dins del vehicle. La dona va tractar de fugir però suposadament va ser perseguida per l'ara arrestat, que la va colpejar i li va llevar el mòbil perquè no poguera avisar els agents.

Els fets han succeït en la matinada d'aquest diumenge al dilluns quan un vianant va avisar agents de la quarta unitat de districte que patrullaven pel carrer Guillem de Castro que havien escoltat un "fort colp" i els crits d'una dona que demanava auxili.

Els policies van continuar la patrulla carrer a baix i, a l'altura de les Torres de Quart, van observar un turisme que havia xocat contra dos pilots contigus al monument, en la Plaça Santa Úrsula. En l'exterior del cotxe hi havia un home al costat d'una dona que es trobava plorant i en un estat "molt alterat", segons la versió facilitada.

Davant les preguntes dels agents, la dona els va relatar que l'home, amb qui manté un any de relació, havia estampat el cotxe "de manera intencionada" contra els pilots en el transcurs d'una discussió, que s'havia iniciat moments abans en l'interior d'un pub on prenien alguna consumició i on ell l'havia colpejat.

Segons l'explicació de la dona, les discussions eren "molt habituals" davant la gelosia de la seua parella que, segons va poder comprovar la Policia, té en vigor una ordre d'allunyament d'una relació anterior.

CONTROLADA I SENSE CLAUS

La víctima els va relatar que patia el control del detingut de forma constant, fins al punt que no podia entrar ni eixir de la vivenda lliurement sense el seu consentiment, es negava al fet que tinguera claus i solament eixia al carrer amb ell, que fins i tot la portava i arreplegava del treball diàriament.

En aquest cas, després d'estar en el pub, s'havien pujat al cotxe on va continuar la discussió i, en un moment donat "de tensió", el detingut li va advertir amb que l'anava a "estavellar", va accelerar el vehicle "a gran velocitat" i va impactar contra els pilots.

Ella va aprofitar per a eixir de forma precipitada del cotxe, temorosa que complira la seua amenaça i va intentar fugir i demanar auxili, encara que va ser perseguida per l'ara arrestat que li va llevar el mòbil per a impedir que cridara a la Policia i la va colpejar en el rostre.

Els agents van confirmar l'existència d'anteriors episodis de violència i d'unes diligències per una anterior discussió en la qual ell suposadament la va amenaçar amb provocar intencionadament un accident amb ella dins del vehicle.

Dels fets van ser testimonis dos persones que van confirmar que l'ara detingut presentava "evidents" signes de conducció sota la influència de begudes alcohòliques, la qual cosa els agents van corroborar amb una prova d'alcoholèmia que va llançar un resultat positiu. L'home va quedar detingut per tots aquests fets mentre que la dona va ser atesa en un centre mèdic i la grua es va fer càrrec del vehicle.