Un 'reality' chino censura la decoración navideña para no mostrar tradiciones occidentales

WHO'S THE MURDERER / YOUTUBE

El pasado día de Nochebuena, la cadena china Mango TV emitió el primer programa de la sexta temporada de Who's the Murderer, un reality show en el que diferentes celebrities del país juegan a una especie de escape room, y, como era un día tan señalado, decidieron grabarlo en un hotel con decoración navideña. Sin embargo, parece que a posteriori decidieron censurar todos estos adornos pertenecientes a una tradición occidental cristiana.

Los famosos concursantes han de buscar pruebas en una escena del crimen para descubrir quién es el asesino, y esta primera entrega fue realizada en un lujoso hotel lleno de árboles de Navidad, centros y coronas de flores y demás adornos temáticos. Pero el resultado final fue más bien un fondo difuminado que no hacía sino molestar al ojo del espectador.

Tal y como se puede ver en el vídeo del canal de YouTube del reality, los protagonistas se mueven por los diferentes pasillos entre diferentes adornos, con planos que claramente enfocan a esta decoración navideña. Por ello, es evidente que la censura se hizo una vez realizado el programa.

La cadena incluso censuró los sombreros que llevaban los propios participantes y los sustituyó con personajes de dibujos animados que colocaron en postproducción.

Mango TV consideró que era apropiada esta temática, ya que se trataba de la víspera de Navidad, pero todos los elementos fueron difuminados para evitar las críticas del Gobierno por adorar festividades extranjeras y mostrar en televisión tradiciones occidentales.

Aunque no hay ninguna ley que prohíba las festividades occidentales, en los últimos años se han vuelto más estrictas las restricciones sobre las celebraciones extranjeras o el uso de elementos culturales extranjeros. Es el caso de algunas ciudades que no permiten decoraciones navideñas en los lugares públicos o en las escuelas.

Se cree que toda esta lista de censuras surgieron a raíz de un documento de 2017 del Comité Central del Partido Comunista Chino "para promover y desarrollar el patrimonio cultural tradicional chino".

Pero este episodio de Who's the Murderer no ha dejado indiferente a nadie, pues muchos son los usuarios de la red social china Weibo que criticaron esta censura y la tacharon de innecesaria y exagerada. "Aunque la Navidad no es una fiesta en China, la mayoría de gente la celebra para crear buen ambiente y divertirse. Es extraño que se pixelen esos elementos", comentó un usuario.

"No tiene nada que ver con el culto a occidente. La mayoría no cree que la Navidad tenga nada que ver con la religión [...] Solíamos aceptar la cultura extranjera y hacerla nuestra, para que nuestra civilización pueda seguir adelante. ¿En qué nos hemos convertido ahora?", criticó otro.

Tal y como informó el medio chino The Stand News, Mango TV decidió eliminar la censura tras la polémica, aunque aún continúa publicado en YouTube el primer episodio con la decoración pixelada.