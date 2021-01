Cvirus.- Puig convoca demà la comissió interdepartamental per a estudiar la possibilitat de noves mesures

Puig i la consellera de Sanitat, Ana Barceló, han mantingut ja aquest dilluns una reunió per a analitzar la situació actual de la pandèmia a la Comunitat Valenciana i el ritme de vacunació. A més, la titular de Sanitat participarà aquesta vesprada per videoconferència en la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS).

Per la seua banda, fonts de la Conselleria de Sanitat han traslladat a Europa Press que "no està sobre la taula fer cap modificació" respecte a la data de represa de l'activitat lectiva, prevista per a aquest 7 de gener. "En aquests moments no es planteja", han assenyalat des d'aquest departament.

De fet, el 'president' de la Generalitat, en la seua compareixença del passat 17 de desembre en la qual va anunciar les noves restriccions per a Nadal, va anar ja preguntat sobre este tema i va comentar que no consideren aquest ajornament "convenient". Segons va defendre, els protocols i actuacions en centres educatius "ha funcionat molt bé".