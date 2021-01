Quién es Rocío Madrid, finalista de 'Tu cara me suena 8'

Tras el parón del programa y las dos semifinales que se han podido ver en Antena 3, ya se conocen los cinco finalistas que tratarán de hacerse con la victoria en la octava edición de Tu cara me suena, una de ellas, Rocío Madrid.

Esta actriz y presentadora de 42 años tiene una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, ya que ha participado en numerosas series, programas y musicales.

Se la pudo ver en la gran pantalla durante el estreno en 2001 de la película La cruda realidad, además de salir en series como7 vidas, Amar en tiempos revueltos, Centro médico o El ministerio del tiempo.

También presentó el programa ¿Qué apostamos? de Canal Sur y ha salido como colaboradora, invitada, reportera o concursante en otros muchos como, por ejemplo, Gala Miss España 2005, Adivina qué hago esta noche, Operación Triunfo, Me lo dices o me lo cantas y, ahora, en Tu cara me suena.

La actriz ha conseguido llegar a la final junto a otros cuatro finalistas, por lo que tratará de hacerse con el triunfo de esta edición del programa de imitaciones, cantando Me cuesta tanto olvidarte de Mecano.