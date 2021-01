¿Quiénes son los finalistas de 'Tu cara me suena 8'? Estas serán sus imitaciones en la 'Gran Final'

Tras el parón en la emisión de la octava edición de Tu cara me suena debido a la pandemia del coronavirus, las nuevas galas regresaban durante el mes de noviembre y, tras las actuaciones de los concursantes en las dos semifinales, ya se conoce quienes serán los finalistas.

La emisión de la Gran Final de Tu cara me suena 8 será en directo y en ella competirán por la victoria un total de 5 finalistas: Jorge González, Cristina Ramos, Nerea Rodríguez, los Gemeliers y Rocío Madrid.

Además, Antena 3 también ha anunciado quiénes serán los artistas que imitará cada uno de los concursantes durante la final, así como las canciones que han escogido.

Jorge González tratará de imitar a Antonio Orozco con la famosa canción Mi héroe. Por su parte, Cristina Ramos pondrá voz a El Gran Showman con la canción This is me. Los Gemeliers imitarán a Alejandro Sanz, Nerea Rodríguez a Christina Aguilera y, por último, Rocío Madrid cantará Me cuesta tanto olvidarte de Mecano.