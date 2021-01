Cantabria recibe 5.800 vacunas y prevé poner 1.400 esta semana y empezar la próxima en El Dueso y el CIS

Además, se está preparando el proceso para la próxima semana en la cárcel de El Dueso, en Santoña, y el Centro de Inserción Social José Hierro de Santander, según ha avanzado este lunes el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, en declaraciones a los periodistas, a los que ha admitido que la campaña va "más despacio" de lo deseado.

Un extremo que ha achacado además de a la necesaria formación de los equipos encargados de administrar las dosis a la "complejidad" de vacunar en residencias, que requiere el desplazamiento de profesionales sanitarios a los centros y una revisión "exhaustiva" de cada caso, en función de dónde se administra el pinchazo -en dependencias comunes o en la habitación del residente-, el consentimiento -oral del beneficiario o por escrito de su familia- y para asegurar además que no haya positivos activos de Covid ni brotes en el centro en cuestión.

"Por eso en las residencias va más lento" el proceso, ha explicado Rodríguez, que confía en que se "acelere el ritmo" cuando se inicie la vacunación entre profesionales sanitarios y la población en general, que se hará en este último supuesto en todos los centros de Atención Primaria, y también a medida que se vayan aprobando y autorizando vacunas de otras farmacéuticas, como la de Moderna y Oxford, ya que hasta ahora solo está llegando a España la de Pfizer.

Cree el consejero cántabro que a partir de ahí la vacunación puede ir "muy rápida", incluso más que la propia recepción de dosis. También ha indicado que por ahora no se han constado efectos secundarios "trascendentes o notorios" entre las personas vacunas, que han rechazado ponerse algunas, pero de forma "aislada y minoritaria", y advertido en todo caso que "siempre" va haber personas que declinen vacunarse contra.

En cuanto a la cepa británica del Covid, de momento no se ha detectado ningún caso en Cantabria, lo cual no quiere decir que no los haya, como ha puntualizado el titular de Sanidad.

Así las cosas, por ahora se han enviado al laboratorio de referencia para la nueva variante algunas muestras tomadas de forma aleatoria en la región, en aras de identificar la posible llegada a la región.