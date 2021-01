Mayka, muy enfadada, niega su relación con el futbolista Thibaut Courtois: "No conozco a ese señor"

Mayka se ha desahogado en Instagram, pues la exparticipante de La isla de las tentaciones acudió este domingo muy enfadada a la red social para desmentir una información que se estaba dando de ella en la que se la relacionaba con el futbolista del Real Madrid Thibaut Courtois.

El pasado sábado, el paparazzi Diego Arrabal habló de estos rumores en Viva la vida sobre la murciana, que recientemente rompió su relación con Tony Spina después de que ella tuviera un lío con Gonzalo Montoya.

"Hay que dejar claro que están empezando algo, pero que no sabemos hacia donde va", comentó el fotógrafo sobre Mayka y el guardameta belga. Por su parte, Socialité contó el domingo que se habrían conocido en una fiesta de fin de año y habrían tenido una aventura, algo que ella misma filtró a los medios.

Esta supuesta filtración enfadó a Thibaut Courtois, quien negó la relación. Pero además, el programa del corazón de Telecinco también aseguró que Mayka había sido vista por la calle muy acaramelada con Tony Spina.

La murciana no ha querido callarse más y este domingo estalló en Instagram para desmentir los rumores: "Todo lo que se está diciendo en televisión es mentira. Ni me he liado con Courtois, ni he filtrado nada, ni conozco a ese señor, ni tengo contacto con él. Nada. O sea, que paren ya, por favor".

"Ni me he paseado por las calles con Tony Spina", añadió en sus stories de Instagram. "Yo no quiero ir a un plató ni quiero sacar beneficio, porque si no lo estaría haciendo, y lo estoy haciendo aquí para que todo el mundo lo vea [...] Es mentira, no existe ese momento y todo lo que están diciendo se lo están inventando".

Este lunes, la exparticipante de La isla de las tentaciones acudió a su canal de Mtmad para hablar más del tema. "Ayer estaba super cabreada, pero hoy ya me da hasta risa", apuntó.

"No sé de dónde sale esta noticia, no sé quién lo ha corroborado", explicó, asegurando que no entendía estas acusaciones infundadas de una relación con Thibaut Courtois. "Estoy soltera y podría hacer lo que quisiera, por lo tanto, si no lo he dicho es porque es falso".