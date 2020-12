Mayka, de 'La isla de las tentaciones', explica su ruptura con Tony Spina: "La que se ha llevado el chasco he sido yo"

Desde que finalizó La casa fuerte, Tony Spina tenía una conversación pendiente con la que era su pareja, Mayka Rivera. Ahora, la participante de La isla de las tentaciones ha desvelado cómo ha sido la ruptura con el italiano.

La joven ha compartido un vídeo en su canal de Mtmad en el que se ha sincerado completamente con sus seguidores: "Me cuesta mucho grabar este vídeo, para mí es algo muy duro".

Posteriormente, la murciana ha explicado que ha decidido romper su relación con el ex de Oriana Marzoli y que se siente muy mal. "No le voy a reprochar nada, pero la que se ha llevado el chasco he sido yo", ha añadido.

💔 El vídeo de hoy es FUERTECITO 💔 Mayka pone en orden su vida, cambia de aires y aclara su RUPTURA con Tony Spina 😱 ¡Lo cuenta todo! #DebateFinalLCFhttps://t.co/o9raw3QxwQpic.twitter.com/kwRzJGCufu — mtmad (@mtmad) December 28, 2020

La ex de Pablo ha detallado que respeten su decisión aunque es consciente de que va a recibir todo tipo de críticas por ella. “A toda esa gente le quiero decir que hay que hacer las cosas como uno las sienta, y yo ya no quiero estar con él”, ha explicado.

Rivera ha recalcado que Spina es buena persona y que a ella nunca le ha tratado mal. Sin embargo, ha explicado que "no quiere perder el tiempo" y que, actualmente, no siente nada por él.